Zegna prevê recuperação no Médio Oriente após o verão
Grupo italiano diz que o impacto do conflito no Médio Oriente nas vendas foi substancial, mas menos forte do que o esperado.
O grupo italiano Ermenegildo Zegna, cotado em Nova Iorque desde 2021, registou uma melhoria recente no negócio no Médio Oriente após a disrupção causada pelo conflito com o Irão, de acordo com a Reuters.
“Está a recuperar”, disse Gildo Zegna, no encontro de luxo do Financial Times, em Itália, acrescentando que o fluxo ainda não voltou ao nível anterior, mas mostra uma melhoria gradual. O responsável espera que a situação esteja normalizada depois do verão.
O presidente executivo referiu ainda que o impacto nas vendas na região foi “substancial”, mas “menos brutal” do que o previsto.
A empresa, que tem a sua maior loja global no Dubai Mall, nos Emirados Árabes Unidos, sofreu uma queda nas vendas em março e na primeira parte de abril, segundo o mesmo responsável.
A Ermenegildo Zegna, detentora das marcas Zegna, Thom Browne e Tom Ford, fez mudanças importantes em janeiro. Gildo deixou o cargo de CEO do negócio familiar para assumir a presidência, entregando a marca Zegna aos dois filhos como copresidentes executivos e promovendo Gianluca Tagliabue, então diretor operacional e financeiro, a CEO do grupo.
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