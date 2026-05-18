Médio Oriente

Zegna prevê recuperação no Médio Oriente após o verão

  • ECO
  • 15:56

Grupo italiano diz que o impacto do conflito no Médio Oriente nas vendas foi substancial, mas menos forte do que o esperado.

Loja da Zegna na Avenida da Liberdade, em LisboaHugo Amaral/ECO

O grupo italiano Ermenegildo Zegna, cotado em Nova Iorque desde 2021, registou uma melhoria recente no negócio no Médio Oriente após a disrupção causada pelo conflito com o Irão, de acordo com a Reuters.

“Está a recuperar”, disse Gildo Zegna, no encontro de luxo do Financial Times, em Itália, acrescentando que o fluxo ainda não voltou ao nível anterior, mas mostra uma melhoria gradual. O responsável espera que a situação esteja normalizada depois do verão.

O presidente executivo referiu ainda que o impacto nas vendas na região foi “substancial”, mas “menos brutal” do que o previsto.

A empresa, que tem a sua maior loja global no Dubai Mall, nos Emirados Árabes Unidos, sofreu uma queda nas vendas em março e na primeira parte de abril, segundo o mesmo responsável.

A Ermenegildo Zegna, detentora das marcas Zegna, Thom Browne e Tom Ford, fez mudanças importantes em janeiro. Gildo deixou o cargo de CEO do negócio familiar para assumir a presidência, entregando a marca Zegna aos dois filhos como copresidentes executivos e promovendo Gianluca Tagliabue, então diretor operacional e financeiro, a CEO do grupo.

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