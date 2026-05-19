5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que Bragi Guðbrandsson e o jornalista palestiniano Rami Abou Jamous recebem o Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa, na Assembleia da República, o setor do têxtil e vestuário reúne-se na Exponor, e o INE divulga os índices de abril dos preços na produção industrial. Já lá fora, a Google apresenta os mais recentes avanços em inteligência artificial.

Como andam os preços da produção industrial

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga os índices de abril dos preços na produção industrial depois de ter aumentado 3,2% em março deste ano, em termos homólogos, e após a redução de 2,9% registada fevereiro impulsionada pelo mau tempo. Já o Banco de Portugal (BPStat) apresenta as estatísticas das carteiras de títulos relativas a março deste ano assim como as emissões de títulos referentes a abril. Já lá fora, o Eurostat publica dados sobre o comércio internacional de bens, e os registos de empresas e falências, ambos referentes a março deste ano.

Setor do têxtil e vestuário reunido na Exponor

A 6.ª edição da feira de têxtil e vestuário ITF Intertex Portugal reúne até quinta-feira, na Exponor, em Matosinhos, diversas marcas de moda, fabricantes têxteis, empresas de maquinaria e automação. Na iniciativa do BGroup, com o apoio da Associação Nacional das Indústrias de Vestuário, Confeção e Moda (ANIVEC), participam especialistas em inovação, delegações institucionais e compradores provenientes de mais de 100 países da Europa, Ásia, América e África. Destaque ainda para as inovações do Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal (CITEVE), parceiro tecnológico desta feira.

Seguro na entrega do Prémio Norte-Sul

António José Seguro participa na cerimónia de entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa ao especialista islandês em direitos da criança Bragi Guðbrandsson e ao jornalista palestiniano Rami Abou Jamous. Esta distinção internacional, que já vai na 31.ª edição, reconhece personalidades e instituições pelo seu contributo para a defesa dos direitos humanos, da democracia e do Estado de direito. A iniciativa acontece às 12h, na Assembleia da República.

Google apresenta novidades em conferência anual

A habitual conferência anual da Google acontece esta terça-feira em Mountain View, na Califórnia, devendo a empresa apresentar os mais recentes avanços em inteligência artificial e atualizações de produtos, do Gemini ao Android. A iniciativa terá transmissão online.

Ministros das Finanças do G7 reunidos

Esta terça-feira termina a reunião de ministros das Finanças do G7, grupo dos sete países considerados mais industrializados: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França Itália, Japão e Reino Unido. O encontro é presidido por Roland Lescure, ministro da Economia, das Finanças e da Soberania Industrial, Energética e Digital de França.