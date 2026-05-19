Academia da Cegid formou mais de 12 mil pessoas em Portugal e África

A tecnológica Cegid, que desenvolve software de gestão empresarial para as áreas financeira, de recursos humanos e contabilidade, formou mais de 12.600 pessoas em Portugal, Cabo Verde, Angola e Moçambique em 2025. No âmbito da academia, a empresa especializada em processamento salarial e tecnologia de tesouraria, fiscalidade e ERP – Enterprise Resource Planning lançou mais de 100 novos cursos.

A estratégia tem-se centrado na inteligência artificial (IA). A aprendizagem autónoma está em crescimento e, atualmente, corresponde à maioria dos formandos, tendo alcançado quase oito mil frequências de curso em 2025. A isto juntam-se 445 sessões de formação síncrona realizadas. Além do software, a Cegid focou-se também noutras tecnologias, como programação e IA, e temas de negócio, nomeadamente compliance fiscal.

“O crescimento em formandos nas várias geografias em que atuamos reflete o nosso investimento em antecipar tendências e inovar com confiança na atualização constante da nossa oferta formativa. A IA está no centro da nossa estratégia, tanto nos conteúdos que desenvolvemos, como nas ferramentas que colocamos ao serviço dos formandos”, afirmou Susana Teixeira, diretora da Cegid Academy na Ibéria e África, em comunicado divulgado esta terça-feira aos meios de comunicação social.

Num contexto em que o The Future of Jobs Report 2025, publicado pelo Fórum Económico Mundial, estima que 39% das competências atuais dos trabalhadores irão mudar ou tornar-se obsoletas até 2030, a Cegid Academy considera que é indispensável manter a dinâmica de requalificação profissional (reskilling).

Os cursos intensivos para carreiras como técnico/consultor Cegid Primavera ou Cegid PHC certificado (programas SCORE, PEP e PCAP), tech sales (STEP), full stack developer (RE_Start AI Edition), programador ERP (EDAP) ou analista de dados (AiDAPT) registaram 15 edições e 100 pessoas, com certificados atribuídos, prontas a entrar no mercado de trabalho.

Senhor professor chatbot

A pensar nos formandos que necessitam de mais apoio, a qualquer hora, sobre que formação escolher ou como trabalhar com a plataforma, a Cegid Academy lançou um novo chatbot com IA, disponível 24 horas por dia. Num modelo de conversa que se diz “natural”, os interessados nas formações da Cegid Academy e os formandos que já a frequentam podem obter sugestões personalizadas de cursos e percursos de formação, ajustados a temas e necessidades concretas, orientação detalhada sobre certificações da academia, bem como apoio na resolução de dúvidas sobre utilização da plataforma de formação.

“Com o Cheque Formação + Digital e a Cegid Academy, encontrei a possibilidade de me especializar no que já faz parte das minhas funções, mas também em áreas que me permitam criar desafios e oportunidades profissionais”, comentou um dos formandos, Hélder Siopa.