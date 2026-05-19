AED Days 2026 está de volta e pretende discutir os desafios que se levantam nos setores da Aeronáutica, Espaço e Defesa

O AED Days 2026 realiza-se entre 27 e 29 de maio, em Oeiras e Cascais, com uma edição reforçada com foco no papel dos setores da aeronáutica, espaço e defesa, na economia do século XXI, ajustada a uma realidade geopolítica em constante mutação. Organizado pela AED Cluster Portugal, o encontro pretende aproximar o ecossistema português dos principais players internacionais destas indústrias.

O evento apresenta um programa distribuído por três dias, combinando talks, fóruns especializados, uma área de exposição, reuniões B2B e momentos de networking. A edição deste ano contará ainda com uma nova área expositiva de cerca de 1000 metros quadrados, desenhada para potenciar a visibilidade das empresas e o contacto direto com decisores e potenciais parceiros de negócio.

Ao longo dos dias 27 e 28 de maio, contará com simuladores, drones aéreos e marítimos, maquetes e outras demonstrações tecnológicas. Entre os expositores confirmados estão a Saab, a Airbus, a Lockheed Martin e a Indra, além de empresas nacionais como o CEiiA e o ISQ.

Quanto aos oradores presentes, destaque para: Nathalie Hellard-Lambic, Country Representative and Managing Director da Airbus Portugal, Peter Nilsson, Vice President and Head of Business Unit Advanced Program da SAAB, Hans Bracquené, Chairman da SME4SPACE, Rafael Schvartzman, Regional Vice President da IATA, Gerrit van Tilborg, Above Water Systems PRT Naval Director da THALES, Paulo Monginho, CEO da OGMA, Eusébio Rodrigues Parente, Senior Manager, Cyber Defence da Indra, Tânia Cardoso Simões, Aviation Transformation Director da EUROCONTROL, ou Manuel Kiefer, VP Key Account Manager for NATO and EU Defence Airbus Defence and Spac, entre outros, que pode ver aqui.

Esta edição, que conta com o Alto Patrocínio da Presidência da República, terá também a presença dos chefes dos diferentes ramos das Forças Armadas.

Existem grandes novidades nesta edição. O Defence Industry Forum estreia-se como um evento de um dia inteiramente dedicado ao setor da Defesa, marcado para 28 de maio, no Centro de Congressos do Estoril. Já o sucesso das Sustainable Aviation Talks nas últimas duas edições impulsionou a evolução do evento para o AeroFuture Forum, uma plataforma mais abrangente dedicada à Aviação Verde, Mobilidade Aérea Avançada e Aeroportos, que reunirá líderes da indústria, decisores políticos e inovadores para discutir o futuro da aviação.

Tome nota dos principais momentos marcados para estes três dias:

Talks e Space² Dialogues – um espaço de debate e reflexão

27 Maio | Centro de Congressos do Estoril

No primeiro dia, o programa será dedicado aos setores da aeronáutica, espaço e defesa, com diferentes momentos de debate, networking e partilha de conhecimento. Entre os destaques estão as talks, sessões que reúnem altos representantes governamentais, líderes do setor e especialistas de renome para trocarem perspetivas estratégicas, abordarem tendências emergentes e debaterem o futuro destes setores.

À semelhança das edições anteriores, haverá oportunidade para participar em reuniões B2B previamente agendadas, promovendo contactos entre participantes e o desenvolvimento de novas parcerias.

O programa inclui também o Space² Dialogues, onde serão abordadas as dinâmicas específicas do setor espacial através de palestras e conversas com oradores internacionais e especialistas de renome. Num ambiente mais informal e interativo, a iniciativa reúne experiências, perspetivas e conhecimentos práticos para promover um intercâmbio significativo entre toda a comunidade espacial.

Fórum da Indústria de Defesa: Portugal, parceiro para cadeias de abastecimento globais

28 Maio | Centro de Congressos do Estoril

O Defence Industry Forum é um evento especializado de alto nível que irá destacar o papel crescente de Portugal como parceiro de confiança e competitivo nas cadeias de abastecimento globais do setor da defesa, reunindo instituições governamentais, altos representantes militares, fabricantes internacionais (OEM), fornecedores de nível 1 a 3 e principais intervenientes do setor.



O fórum irá centrar-se em prioridades estratégicas, cooperação industrial e desenvolvimento de novas capacidades, contando com representantes dos domínios terrestre, marítimo, aéreo, espacial e cibernético, o que reforçará a relevância transversal das discussões entre diferentes áreas de atuação.

AeroFuture Forum: um espaço para as transformações na aviação

29 Maio | Templo da Poesia, Oeiras

À medida que o debate sobre o futuro da aviação continua a alargar-se para além da mera sustentabilidade, o AeroFuture Forum oferece um espaço dedicado para abordar as transformações tecnológicas, industriais e operacionais que estão a moldar a próxima geração da aviação – desde a Mobilidade Aérea Avançada e os novos sistemas de propulsão até à evolução do papel dos aeroportos enquanto centros de inovação multimodal.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através da página oficial do evento.