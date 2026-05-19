Albufeiras estão na melhor situação de sempre, diz presidente da APA

O presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) sublinhou esta terça-feira que as albufeiras estão na melhor situação de sempre, com uma média de armazenamento de 92%, e a ministra do Ambiente apontou para uma situação confortável para o verão.

“Nós estamos na melhor situação de sempre. Nunca estivemos assim. Temos as albufeiras literalmente cheias. A [albufeira da] Bravura, no Algarve, que os portugueses conhecem por não ter água, está a 99%”, disse José Pimenta Machado, na apresentação do balanço dos aquíferos e das reservas estratégicas de água, que decorreu esta terça na APA.

“Este comboio de tempestades fez muitos estragos, mas trouxe uma coisa boa, que foi recuperar as nossas albufeiras e os nossos aquíferos. Agora vamos gerir e monitorizar”, acrescentou o presidente da APA.

Face à situação favorável das albufeiras, as restrições ao licenciamento de novas captações de água subterrânea foram levantadas, à exceção da Campina de Faro, tendo José Pimenta Machado explicado que, para grandes utilizações, vão ser pedidos reportes automáticos do consumo de água para que possa existir uma monitorização.

Estes reportes serão feitos através de telemetria, tal como acontece já na região do Algarve, acrescentou o presidente da APA.

Na apresentação dos dados mais recentes da situação hidrográfica esteve também presente a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, que explicou que “a situação nas barragens é confortável para o verão, para o consumo humano e para as atividades agrícolas, industriais e do turismo”.

Apesar do cenário positivo, a ministra do Ambiente sublinhou que é necessário um uso moderado da água: “É preciso ter esta noção de que, de um momento para o outro, podemos ter menos chuva e as indicações que temos é de que vamos ter um verão difícil”.