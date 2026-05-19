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Altri defende projeto na Galiza como “autossuficiente” e tenta desbloquear ligação à rede

  • ECO
  • 18:52

O governo galego arquivou o mega projeto industrial da Altri em Palas de Rei por falta de ligação elétrica viável, decisão contestada pela empresa, que diz ser autossuficiente energeticamente.

A Greenfiber, subsidiária da multinacional portuguesa Altri, apresentou novas alegações para tentar desbloquear o megaprojeto industrial da papeleira em Palas de Rei, na Galiza, defendendo que a futura fábrica é “autossuficiente” do ponto de vista energético e que não depende de forma essencial da ligação à rede elétrica inicialmente prevista pela Xunta, avança o El Economista.

Segundo a empresa, existem soluções alternativas de abastecimento, incluindo sistemas próprios de cogeração e outras opções de ligação à rede já identificadas, contestando assim a decisão das autoridades galegas de avançar com o arquivamento do projeto por falta de garantia de fornecimento elétrico, tomada em fevereiro deste ano.

A empresa argumenta ainda que a ligação elétrica externa deve ser entendida apenas como uma medida de reforço operacional e não como condição indispensável para o funcionamento da instalação, insistindo que a viabilidade do projeto não foi afetada pela exclusão da infraestrutura inicialmente prevista nos planos energéticos estatais.

O projeto que representa um investimento próximo de mil milhões de euros e foi classificado como estratégico pela Xunta em 2022 – tinha sido colocado em risco após o governo galego considerar que não existia uma solução viável de ligação à rede elétrica, elemento essencial para garantir a sua operação industrial em pleno.

Com estas alegações, a empresa procura reverter o processo de arquivo e manter a tramitação do projeto, defendendo que este deve prosseguir em paralelo à revisão da planificação elétrica, como acontece noutros projetos industriais de grande dimensão.

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