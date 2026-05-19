Regulação

ASF e regulador angolano planeiam ações em quatro frentes

  • Carolina Neves Carvalho
  • 16:14

Os dois supervisores do setor segurador assinam acordo para troca de informação, formação profissional, assistência técnica e elaboração de estudos e pareceres de interesse comum.

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) e a Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG) assinaram um Protocolo de Cooperação para a colaboração entre os dois reguladores e a promoção do desenvolvimento sustentável dos respetivos mercados seguradores e de fundos de pensões.

Filomena Manjata com o seu homólogo Gabriel Bernardino. Arseg e ASF também acordaram ações de formação profissional, assistência técnica e consultadoria.

A cerimónia aconteceu em Lisboa, e contou com a presença dos presidentes de ambas as instituições: Gabriel Bernardino, pela ASF, e Filomena Manjata, pela ARSEG.

O acordo abrange quatro domínios principais: intercâmbio de informações, formação profissional, assistência técnica e consultadoria. As duas autoridades preveem desenvolver ações conjuntas que incluem a troca de publicações e estudos técnicos, a partilha de informação e documentação não confidencial sobre regulação e supervisão, a organização de cursos e estágios dirigidos a quadros técnicos e especialistas, e a elaboração de estudos e pareceres de interesse comum.

Gabriel Bernardino sublinhou o valor estratégico do protocolo, afirmando que este reafirma “a solidariedade e a partilha de conhecimento como princípios orientadores essenciais” no fortalecimento de mercados mais robustos, inclusivos e resilientes, bem como no reforço das capacidades institucionais e na promoção das melhores práticas internacionais de supervisão em ambas as jurisdições.

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