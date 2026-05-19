Desporto

Benfica avalia travar negócio do ‘Rei dos Frangos’ com americanos

  • ECO
  • 16:37

Em causa está o facto de os estatutos permitirem ao Benfica bloquear a venda de participações superiores a 2% a investidores com interesses noutros clubes.

O Benfica está a avaliar a possibilidade de utilizar um regulamento interno para impedir o investidor norte-americano Tim Leiweke de comprar uma participação na SAD encarnada, avança a agência Bloomberg, citando fontes próximas do assunto. Em causa está o facto de Tim Lieweke deter investimentos noutros clubes europeus, nomeadamente em Itália.

Os representantes encarnados já informaram os membros da equipa de Leiweke que o artigo 13.º do estatuto do clube lhe confere o direito de bloquear aquisições de participações acima de 2% por parte de investidores considerados como tendo interesses concorrentes. Foi esta mesma cláusula, lembra a Bloomberg, que foi invocada pelo Benfica para bloquear a entrada de John Textor em 2022.

A agência de informação financeira ressalva que ainda não foi tomada qualquer decisão e que o negócio ainda poderá se concretizar. Nenhuma das partes respondeu à Bloomberg.

Tim Leiweke e a sua filha, Francesca Bodie, lideraram um consórcio que investiu recentemente cerca de 100 milhões de euros no clube italiano Venezia FC, o que pode agora impedir o investimento no Benfica.

Em abril, a Entrepreneur Equity Partners SPV V, LLC chegou a acordo com o empresário José António dos Santos, também conhecido como o ‘Rei dos Frangos’, para adquirir uma participação de 16% na SAD das águias. Os americanos terão pago mais de 10 euros por ação, quando a cotação era de 6,46 euros na véspera da operação.

As ações da SAD do Benfica encerraram a sessão desta terça-feira nos 7,04 euros, recuando mais de 3% em relação ao fecho da véspera. A SAD apresenta-se com uma avaliação em bolsa de 161,9 milhões de euros.

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