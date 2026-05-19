Big Four tiveram mais vagas de emprego para IA do que auditoria em 2025
Quase 7% das ofertas de trabalho na Deloitte, EY, KPMG e PwC em seis países pediam competências em inteligência artificial. Discrepância mundial nestas funções é mais expressiva do que em Portugal.
As maiores empresas de auditoria do mundo (Big Four) publicaram mais anúncios de emprego para especialistas em inteligência artificial (IA) do que para auditores no ano passado. Em 2025, quase 7% das vagas de trabalho na Deloitte, EY, KPMG e PwC pediam competências em IA, noticia esta terça-feira o Financial Times.
O número, que exclui as oportunidades de carreira para estagiários ou internos, mais do que triplicou desde 2022 nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Irlanda. A título de exemplo, antes do lançamento do ChatGPT, menos de 2% dos anúncios de trabalho indicavam capacidades de machine learning, agentes ou outros termos ligados à IA como requisito essencial.
Cerca de quatro quintos destas funções exigiam competências de programação em 2025, o que corresponde a um aumento em relação aos três quintos registados em 2021. Já outras centravam-se mais nas competências interpessoais, como a habilidade para promover a tecnologia junto dos clientes ou ajudar os colaboradores das empresas a adotar ferramentas de IA generativa.
As conclusões basearam-se numa análise da publicação britânica que categorizou mais de 50 mil anúncios de emprego nos seis países, utilizando os dados da empresa PredictLeads. Internacionalmente, esta discrepância é mais notória do que em Portugal.
Atualmente, segundo uma pesquisa realizada pelo ECO para Portugal, na Deloitte contabilizam-se cinco vagas na área de auditoria, entre Lisboa e Porto, e quatro para a categoria mais específica de IA, onde se incluem consultores de dados, programadores e profissionais especializados em programas como IBM ou ServiceNow.
Na EY, uma busca online em torno das palavras-chave “audit” e “AI” permite perceber que o número de posições em aberto para Portugal é equivalente para ambos os temas: cerca de uma dezena de postos de trabalho todos na zona de Lisboa.
A PwC junta no mesmo catálogo as ofertas de emprego para séniores e juniores ligados a auditoria, que são cerca de 40, mas não especifica se está à procura de talentos concretamente dedicados a IA, embora “tecnologia” tenha mais de uma dezena de vagas.
No segmento de Audit & Assurance para quem tem experiência, a KPMG pretende recrutar um Consultor de Contabilidade com fluência em polaco para integrar a equipa de Serviços Empresariais e Outsourcing no Porto, Setúbal ou Lisboa. Já a tecnologia é mais procurada, até porque pretende integrar um novo responsável de fullstack e mais um manager para CIO Advisory, além das posições em aberto ligadas à cibersegurança.
Importa contextualizar que o tema dos recursos humanos nas grandes consultoras dá sempre azo a várias interpretações, tendo em conta, por vezes, só é publicado um anúncio para várias posições em aberto, o que significa que a proporção de contratações entre funções de auditoria e IA pode variar em relação à proporção de vagas anunciadas. Ademais, algumas oportunidades de trabalho são preenchidas através de empresas de recrutamento ou formação de funcionários de casa, sem anúncios externos.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Big Four tiveram mais vagas de emprego para IA do que auditoria em 2025
{{ noCommentsLabel }}