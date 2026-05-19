CGTP exige retirada do pacote laboral e acusa Governo de “assalto” aos direitos dos trabalhadores

A CGTP exigiu esta terça-feira que o Governo retire o pacote laboral entregue no parlamento, acusando o executivo de insistir numa proposta que “agrava a precariedade”, promove o “embaratecimento do trabalho” e representa “um autêntico assalto aos direitos dos trabalhadores”.

Em conferência de imprensa, o secretário-geral da CGTP-IN, Tiago Oliveira, em Lisboa, afirmou que o documento “contém todas as medidas que os trabalhadores já rejeitaram” e que a central sindical pretende derrotar através da luta, nomeadamente na greve geral marcada para 3 de junho.

“O pacote laboral que o Governo entregou na Assembleia da República contém todas as medidas que os trabalhadores já rejeitaram e que, com a luta, iremos derrotar”, afirmou Tiago Oliveira, defendendo que a proposta foi feita “à medida dos interesses das grandes empresas”.

Segundo o dirigente sindical, o documento fragiliza os trabalhadores “ainda antes da sua contratação, durante a relação de trabalho e mesmo quando esta termina”, atacando direitos como a greve, a contratação coletiva e a liberdade sindical.

Entre as medidas criticadas pela CGTP estão a possibilidade de não reintegração de trabalhadores despedidos ilicitamente, o alargamento dos motivos para contratação a termo, alterações ao trabalho temporário e ao falso trabalho independente, novas regras para trabalhadores das plataformas digitais e a introdução do banco de horas individual.

Tiago Oliveira classificou o banco de horas individual como “trabalho extraordinário não pago”, por permitir ao empregador aumentar o período de trabalho até duas horas por dia, 10 horas por semana e 150 horas por ano sem pagamento como horas extraordinárias.

“Quando falamos do embaratecimento do trabalho, é disto que estamos a falar”, afirmou, acusando o Governo de partir “logo da base de perda de rendimento para os trabalhadores”. A proposta de lei do Governo de revisão da legislação laboral deu entrada esta terça-feira no site da Assembleia da República, depois de ter sido aprovada em Conselho de Ministros na quinta-feira passada.

O documento, com cerca de 80 páginas, foi aprovado em Conselho de Ministros na passada quinta-feira contempla “mais de 50 alterações” ao anteprojeto inicial, das quais 12 provenientes da UGT, disse então a ministra do Trabalho.

Entre as principais medidas, o Governo manteve a versão inicial do seu anteprojeto relativa ao prazo dos contratos, prevendo que volte a ter um máximo de três anos no caso dos contratos a termo certo e de cinco anos a termo incerto, apesar de durante as negociações ter sido admitido manter as durações atuais (de dois e quatro anos, respetivamente).

Por outro lado, revoga a norma relativa à proibição de recurso ao ‘outsourcing’ [contratação de trabalho externo] durante um ano após despedimentos, tal como previsto no anteprojeto inicial, apresentado em 24 de julho de 2025.