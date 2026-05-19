Coca-Cola celebra Mundial de Futebol com embalagens colecionáveis e cromos exclusivos

O design das embalagens foi desenvolvido globalmente pela Coca-Cola, com exceção para a edição de Cabo Verde que foi criada especificamente para o mercado português.

A um mês do início do Mundial de Futebol da FIFA 2026, a Coca-Cola celebra a emoção do futebol com edições colecionáveis das embalagens inspiradas em diferentes países e uma parceria exclusiva com a Panini, integrada na caderneta oficial da competição.

Em destaque estão as latas de 330 ml, o formato mais colecionável da campanha, com edições especiais de Portugal, Brasil e Cabo Verde em Coca-Cola Sabor Original, e dos países anfitriões — EUA, Canadá e México — em Coca-Cola Zero Açúcar. Nas embalagens familiares PET será ainda possível encontrar designs alusivos a outras nações participantes.

O design das embalagens foi desenvolvido globalmente pela Coca-Cola, com exceção para a edição de Cabo Verde que foi criada especificamente para o mercado português, assinalando a estreia do país num Campeonato do Mundo da FIFA.

“A Coca-Cola e o Campeonato do Mundo da FIFA estão ligados desde a edição de 1950. Em 2026, trazemos a parceria a outro nível em Portugal com várias novidades relevantes para o nosso público, sobretudo aqueles que são verdadeiramente apaixonados por futebol. Viver o Campeonato do Mundo FIFA 26 estará à distância de beber uma lata de Coca-Cola, com edições especiais alusivas não só ao nosso país como também aos países anfitriões ou Brasil e Cabo Verde“, refere Diogo Martins, diretor de marketing da Coca-Cola para Portugal, citado em comunicado.

“É também com muito orgulho que voltamos a ativar no nosso mercado a parceria com a Panini, especialmente simbólica nesta edição de 2026 pelo facto de a caderneta contar com 2 páginas exclusivas Coca-Cola, com 12 cromos que só serão possíveis de obter através das nossas ações promocionais“, revela o responsável.

As embalagens colecionáveis estarão disponíveis no mercado até ao final da competição, a 19 de julho, estando sujeitas ao stock disponível. Ao colecionar os diferentes designs, fazer scan das embalagens participantes e carregar o talão de compra na app Coca-Cola, os consumidores acumulam pontos que podem trocar por vários prémios, incluindo televisões Hisense, merchandising oficial Coca-Cola do Campeonato do Mundo da FIFA 26 e os cromos exclusivos da caderneta Panini oficial da competição.

Sobre estes últimos, a marca revela que integra a caderneta oficial do Campeonato do Mundo da FIFA 26 com duas páginas especiais Coca-Cola, que apenas poderão ser completadas através da promoção Coca-Cola.

Os cromos poderão ser obtidos sobretudo através da app Coca-Cola, numa mecânica de acumulação de pontos, ou em ações presenciais em pontos de venda selecionados. Ao longo do mês de junho, foram determinados espaços do canal retalho alimentar, gasolineiras e cinemas que terão ativações especiais onde será possível obter imediatamente saquetas de cromos exclusivos ou cadernetas Panini, mediante a compra de produtos Coca-Cola.

Cada saqueta exclusiva inclui três cromos, sendo um garantidamente do leque de 12 exclusivos das páginas Coca-Cola. A distribuição é aleatória, não sendo possível garantir um jogador específico em cada saqueta.

Os 12 cromos exclusivos Coca-Cola contemplam os seguintes jogadores internacionais: Lamine Yamal, Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Lautaro Martínez, Antonee Robinson, Harry Kane, Virgil van Dijk, Joško Gvardiol, Eduardo Camavinga, William Saliba, Raúl Jiménez e Federico Valverde.