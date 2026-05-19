Corticeira Amorim corta mais 212 empregos após reestruturar negócio extra rolhas

A Corticeira Amorim COR 1,44% reduziu o número de trabalhadores pelo terceiro ano consecutivo: terminou o último exercício com um total de 4.637 depois de cortar mais 212 postos de trabalho em 2025. Segundo as contas feitas pelo ECO com base em dados oficiais, face a 2022, em que chegou a atingir os 4.999 funcionários, o grupo de Santa Maria da Feira tem agora menos 362 pessoas ao serviço.

Num contexto de “elevada incerteza, marcado por tensões geopolíticas e transformações significativas no comércio internacional, num ambiente de transformação dos hábitos de consumo de álcool que impõe pressões adicionais sobre o setor vitivinícola”, como descrito pelo CEO António Rios de Amorim, o maior número de saídas (126) aconteceu na unidade de negócios Amorim Cork Solutions, em que concentrou os três segmentos “não rolha”: produção de pavimentos, isolamentos e compósitos de cortiça.

Já na Amorim Cork (rolhas), que vale mais de 80% das vendas consolidadas, a gigante corticeira assegura ao ECO que “não existe qualquer plano para encerrar unidades industriais e concentrar trabalhadores noutras fábricas”, desmentindo o que denunciou Alírio Martins, presidente do Sindicato dos Operários Corticeiros do Norte, segundo o qual o grupo estará ainda a “propor rescisões e a tentar convencer as pessoas a saírem”.

Não existe qualquer plano para encerrar unidades industriais e concentrar trabalhadores noutras fábricas. A mobilidade interna entre unidades integra a gestão operacional corrente, sendo uma prática regular e transparente, circunscrita à mesma área geográfica. Fonte oficial da Corticeira Amorim

“A mobilidade interna entre unidades das empresas da Corticeira Amorim integra a gestão operacional corrente, sendo uma prática regular e transparente, circunscrita à mesma área geográfica de Santa Maria da Feira, sempre com respeito integral pela lei e pelos direitos dos trabalhadores. Esta gestão de recursos visa responder, em cada momento, às necessidades operacionais e à procura do mercado, promovendo uma afetação eficiente da força de trabalho”, refere fonte oficial do grupo.

A líder mundial na transformação de cortiça viu os lucros baixarem 20% para 56 milhões de euros em 2025. No arranque deste ano registou nova quebra homóloga de 6,5% no resultado e de 8% nas vendas até março, com o “contexto global bastante adverso e de incerteza” a pressionar a confiança dos clientes. O último relatório anual mostra uma descida de cerca de 2,5 milhões (-1,3%) nos gastos com pessoal, que reflete a “redução do número médio de colaboradores apesar do aumento da remuneração média”.

Entretanto, já começaram as negociações com a associação patronal da indústria corticeira (APCOR) para a revisão do contrato coletivo de trabalho. No primeiro encontro, a 24 de abril – o calendário prevê outras rondas até ao final de junho –, as estruturas sindicais propuseram um aumento salarial de 75 euros, uma subida em 95 cêntimos na senha/subsídio de refeição, a implementação das diuturnidades, mais 5% no subsídio de turno e ainda a oferta do dia de aniversário ao trabalhador.

“Prudência” no investimento e fecho de 11 subsidiárias comerciais

No negócio das rolhas, a Corticeira aponta a “deterioração” da eficiência operacional como uma das principais fragilidades, “em grande medida [pela] incapacidade de ajustar a estrutura de custos ao ritmo da redução das vendas, que, conjugada com o mix de produto, conduziu à compressão da margem bruta”.

“A rigidez da estrutura dos custos fixos, aliada à necessidade de preservar capacidade produtiva, níveis de serviço e competências críticas, limitou a flexibilidade operacional no curto prazo”, frisa.

Entre um “otimismo moderado”, por confiar que este ano o setor das bebidas possa ainda iniciar um processo de estabilização após as quedas acumuladas desde 2022, indica aos investidores que está a implementar um “plano rigoroso de adequação da capacidade industrial e redução estrutural de custos” e a “[conduzir] com prudência” o investimento, estimando um “nível de Capex limitado a cerca de 60% das amortizações do exercício”. Questionada pelo ECO, recusou fornecer detalhes sobre o que está a ser concretizado e sacrificado.

Na Amorim Cork Solutions, que resultou da reestruturação iniciada em maio de 2024 para concentrar numa única estrutura a produção e comercialização de artigos que utilizam a matéria-prima sobrante ou a cortiça que não pode ser utilizada da produção de rolhas, refere que dará “continuidade ao controlo e redução de custos em todas as áreas funcionais” e manterá “uma determinação clara na rentabilidade das estruturas comerciais, através da monitorização sistemática do desempenho por mercado, segmento e equipa”.

Fechou a fábrica de Silves para surpresa da autarquia do Algarve, com a produção a ser transferida para Vendas Novas e os restantes sites industriais (Lourosa, Oleiros e Mozelos) a beneficiarem de “sinergias”. Por outro lado, adianta no mesmo documento que a rede própria de distribuição foi alvo de uma “reorganização profunda” que levou ao encerramento da atividade de 11 subsidiárias comerciais, “mantendo‑se, contudo, a presença física em todos os mercados, exceto no Canadá e na Finlândia”.

No primeiro ano completo desta nova unidade de negócios, que passou a ser liderada por João Pedro Azevedo, excluindo o efeito de alteração do perímetro de consolidação pela alienação da participação na Timberman Denmark, as vendas caíram 11% para 162 milhões de euros. Presente num total de 88 destinos, a progressão em mercados como Reino Unido, Israel e Índia foi insuficiente para compensar as quebras na Alemanha (-12%), nos EUA (-10%) e em Portugal (-12%).

Melhores notícias chegaram do desempenho no setor aeroespacial, em que a faturação progrediu 35,5% face ao ano anterior e em que participou na mais recente missão da NASA (Artemis II), integrada no sistema de proteção térmica da nave. A par dos materiais de isolamento ao fogo para aplicações em baterias de veículos elétricos, a companhia destaca o desenvolvimento de duas novas soluções termoformáveis que visam facilitar e acelerar o processo de revestimento de lançadores e satélites com soluções de proteção térmica da Amorim Cork Solutions.

Finalmente, na Amorim Florestal, o impacto do incêndio ocorrido a 19 de outubro nas instalações em San Vicente de Alcántara (Espanha), que numa fase inicial indicou que resultaria em “danos patrimoniais (incluindo edifícios, equipamentos e matérias-primas) e prejuízos decorrentes de lucros cessantes estimados em aproximadamente sete milhões de euros”, acabou por ser minimizado, uma vez que todas as áreas afetadas encontravam‑se cobertas pelas apólices de seguro.

O grupo fundado em 1870 indica que as operações foram reestabelecidas de forma faseada e sem comprometer a continuidade do negócio, que a cobertura proporcionada pelas apólices contratadas permitiu assegurar a “reposição integral dos danos incorridos, incluindo inventários, edifícios e equipamentos” e também que, “considerando os mecanismos de indemnização acionados, não se verificou qualquer perda económica para a Corticeira Amorim decorrente do incêndio”.