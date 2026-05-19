Darty “joga em casa” inspirada pelo Mundial 2026

Com criatividade da Ivity e a Wavemaker como agência de meios, a campanha está disponível em diversos suportes de comunicação, como TV, rádio, comunicação online e outdoor.

A Darty, especialista em tecnologia e eletrodomésticos, desenvolveu uma nova campanha no âmbito do Mundial 2026. Ao longo dos meses de maio e junho, a marca quer transformar a casa “no principal palco para acompanhar os jogos“. A Darty não é patrocinadora oficial da competição.

Sob o mote “Joga em Casa — Entra em campo com o melhor equipamento”, a campanha apresenta um conceito criativo que “transforma a vantagem de ‘jogar em casa’ num convite para viver o Mundial nas melhores condições, com as melhores televisões, o melhor som e os pequenos eletrodomésticos que tornam cada jogo numa experiência partilhada e inesquecível”, explica a marca, em comunicado.

Esta campanha integra diferentes ações de comunicação, como ativações em loja e conteúdos digitais inspirados nas vivências de viver o futebol em casa com a família ou amigos. Entre as iniciativas previstas estão transmissões dos jogos de Portugal, desafios e ativações temáticas ao fim de semana, bem como espaços dedicados ao Mundial nas lojas Darty. A campanha contará ainda com conteúdos digitais em tempo real, “focados nos momentos mais marcantes do torneio e na forma como os portugueses vivem os jogos em casa”.

A iniciativa inclui também uma parceria com a Hisense, presente em diferentes ativações desenvolvidas ao longo da campanha, incluindo zonas temáticas dedicadas ao Mundial e ações especiais nas lojas Darty.

“Com a campanha ‘Joga em Casa’, partimos da forma que os portugueses também vivem o mundial — em casa, com família e amigos. A Darty entra naturalmente nesse cenário, com soluções que fazem a diferença da qualidade da imagem e do som aos pequenos equipamentos que simplificam cada momento de convívio. Queremos mostrar que, também nestas ocasiões, a tecnologia tem um papel concreto em tornar a experiência mais completa e mais partilhada”, afirma Isadora Pollo, brand manager da Darty Portugal.

Com criatividade da Ivity e a Wavemaker como agência de meios, a campanha está disponível em diversos suportes de comunicação, como TV, rádio, comunicação online — site, redes sociais, Meta, Youtube e marketing digital — e outdoor. Questionada sobre o porquê desta associação ao Mundial, não sendo patrocinadora, a marca ainda não comentou.