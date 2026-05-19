Ideias +M

Darty “joga em casa” inspirada pelo Mundial 2026

 + M,

Com criatividade da Ivity e a Wavemaker como agência de meios, a campanha está disponível em diversos suportes de comunicação, como TV, rádio, comunicação online e outdoor.

A Darty, especialista em tecnologia e eletrodomésticos, desenvolveu uma nova campanha no âmbito do Mundial 2026. Ao longo dos meses de maio e junho, a marca quer transformar a casa “no principal palco para acompanhar os jogos“. A Darty não é patrocinadora oficial da competição.

Sob o mote “Joga em Casa — Entra em campo com o melhor equipamento”, a campanha apresenta um conceito criativo que “transforma a vantagem de ‘jogar em casa’ num convite para viver o Mundial nas melhores condições, com as melhores televisões, o melhor som e os pequenos eletrodomésticos que tornam cada jogo numa experiência partilhada e inesquecível”, explica a marca, em comunicado.

Esta campanha integra diferentes ações de comunicação, como ativações em loja e conteúdos digitais inspirados nas vivências de viver o futebol em casa com a família ou amigos. Entre as iniciativas previstas estão transmissões dos jogos de Portugal, desafios e ativações temáticas ao fim de semana, bem como espaços dedicados ao Mundial nas lojas Darty. A campanha contará ainda com conteúdos digitais em tempo real, “focados nos momentos mais marcantes do torneio e na forma como os portugueses vivem os jogos em casa”.

A iniciativa inclui também uma parceria com a Hisense, presente em diferentes ativações desenvolvidas ao longo da campanha, incluindo zonas temáticas dedicadas ao Mundial e ações especiais nas lojas Darty.

Com a campanha ‘Joga em Casa’, partimos da forma que os portugueses também vivem o mundial — em casa, com família e amigos. A Darty entra naturalmente nesse cenário, com soluções que fazem a diferença da qualidade da imagem e do som aos pequenos equipamentos que simplificam cada momento de convívio. Queremos mostrar que, também nestas ocasiões, a tecnologia tem um papel concreto em tornar a experiência mais completa e mais partilhada”, afirma Isadora Pollo, brand manager da Darty Portugal.

Com criatividade da Ivity e a Wavemaker como agência de meios, a campanha está disponível em diversos suportes de comunicação, como TV, rádio, comunicação online — site, redes sociais, Meta, Youtube e marketing digital — e outdoor. Questionada sobre o porquê desta associação ao Mundial, não sendo patrocinadora, a marca ainda não comentou.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Darty “joga em casa” inspirada pelo Mundial 2026

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Inteligência Artificial
Moções do Sindicato de Jornalistas sobre IA aprovadas

O Sindicato de Jornalistas avançou com a proposta da criação de subvenções estruturais para a realização de reportagens, o apoio a projetos jornalísticos independentes, entre outras propostas.

Lusa,

Marketing
“Não procures mais longe”, propõe Turismo de Portugal

Serra da Quietude, Cascata da Paz, Aldeia da Calma, Castelo de Certezas, Praia do Espanto ou o Rio Feliz. Turismo de Portugal rebatiza paisagens e convida portugueses a descobrir o país.

Carla Borges Ferreira,

Marketing
O que falta à publicidade em Portugal?

O Impacto socioeconómico do setor esteve em discussão no evento Better Marketing 2026, juntando Sérgio Carvalho, da Fidelidade, João Pedro Machado, da McDonald's, e João Duarte, da Nova SBE.

Rafael Correia,