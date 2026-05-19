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“Este mocktail é só para bem-dispostos”, diz Frize aos Anjos

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Com a criatividade da Bar Ogilvy, a campanha multimeios com planeamento da Initiative vai “agitar as águas” em televisão, rádio, digital, redes sociais e outdoor.

A Frize dá continuidade ao seu posicionamento para “bens-dispostos” no lançamento da sua nova gama de mocktail, os Mocktail Frize Botânicos. Com o lema “Mocktails é só para bem-dispostos”, recrutaram os músicos portugueses Nelson e Sérgio Rosado que, no ano passado, se destacaram por não terem estado propriamente bem-dispostos, numa referência ao processo judicial que os opôs à humorista Joana Marques.

Para a campanha, os Anjos apresentam uma nova versão do hit “Perdoa”, criada especialmente para Frize. “Mesmo com todo o esforço e emoção, Frize mantém-se firme na sentença final. ‘Perdoem-nos, Anjos. Este mocktail é só para bem-dispostos.’ “, ‘delibera’ a marca, em comunicado.

“Os Mocktails Frize Botânicos representam um passo natural na evolução da marca e na forma como queremos estar presentes nos momentos de convívio dos consumidores. Entramos no território dos mocktails com propostas diferenciadoras, inspiradas em sabores sofisticados e pensadas para quem procura alternativas ao álcool sem abdicar da experiência social“, explica Beatriz Ribeirinho, brand manager da Frize. “Quisemos também apresentar esta novidade de forma alinhada com a nossa linguagem de marca — com humor, irreverência e uma campanha capaz de colocar Frize no centro da conversa”, diz a responsável.

Foi ótimo poder fazer parte desta campanha e entrar no universo irreverente da Frize. Aceitámos o desafio com sentido de humor e, não sendo imparciais, acreditamos que o resultado ficou incrível”, referem os irmãos Nelson e Sérgio Rosado.

Com a criatividade da Bar Ogilvy, a campanha multimeios, com planeamento da Initiative, vai “agitar as águas” a partir desta segunda-feira em televisão, rádio, digital, redes sociais e outdoor, incluindo formatos de grande dimensão em papel, digital e LED.

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