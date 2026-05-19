Gases renováveis em debate no Funchal

A importância dos gases renováveis na transição energética e o seu papel no desenvolvimento regional estarão em destaque a 26 de maio, no Auditório do Museu de Eletricidade – Casa da Luz, no Funchal, Madeira, numa conferência promovida pela Sonorgas, no âmbito do ciclo “Na Rota da Descarbonização”.

O evento reúne decisores políticos, especialistas e representantes de diferentes setores para discutir o contributo dos gases renováveis para a descarbonização da economia, bem como o impacto das infraestruturas energéticas na atração de investimento e inovação.

Ao longo da manhã, serão abordados temas como o biometano enquanto fonte de energia endógena, a gestão de resíduos como oportunidade para o setor, e o papel das redes modernas na transição energética. A mobilidade, o turismo e os custos da energia também estarão em análise, refletindo a transversalidade do setor do gás na economia.

A conferência conta com a participação de várias entidades públicas e privadas, incluindo representantes do Governo Regional da Madeira, reguladores e empresas do setor energético.

Programa

09h00

Receção dos Participantes

09h30

Abertura institucional

Maria Conceição Callé Lucas, Presidente do Conselho de Administração da Sonorgas

Luís Miguel Sousa, Presidente e CEO do Grupo Sousa

Maria da Graça Carvalho, Ministra do Ambiente e Energia (mensagem via vídeo)

Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional da Madeira

10h30

Importância dos Gases Renováveis

Moderação

Diogo Agostinho, COO do ECO

Painel

As Redes Modernas

Joaquim Sá, COO Sonorgas

Metas Ambientais na Gestão dos Resíduos – Uma Oportunidade para o setor dos gases renováveis

Amílcar Gonçalves, Presidente do Conselho de Administração da ARM – Águas e Resíduos da Madeira, SA.

O setor do Gás como Catalisador de Investimento

Sarah Guarnerio, Diretora da iCON Infraestructure

Encerramento do Painel

Nuno Maciel, Secretário Regional da Agricultura e Pescas

11h20

Coffee-Break

11h35

Infraestruturas de Distribuição como Catalisadores de Investimento e Inovação

Moderação

Diogo Agostinho, COO do ECO

Painel

Produção de eletricidade a partir do gás no contexto das políticas de descarbonização

Francisco Taboada, Presidente do Conselho de Administração da EEM – Empresa de Eletricidade da Madeira

A mobilidade a gás e os seus resultados nos STCP – Sociedade de Transportes Coletivos do Porto

Paulo Amaral, Diretor de Operações da STCP

Os custos da energia como fator competitivo no setor do Turismo

António Jardim Fernandes, Vice-Presidente do Conselho Fiscal da Confederação do Turismo de Portugal

Encerramento do Painel

Manuel Ara de Oliveira, Diretor Regional do Ambiente e Mar

12h35

Encerramento

Pedro Verdelho, Presidente da ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos*

Ricardo Emílio, CEO da Sonorgas

Pedro Rodrigues, Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas

13h30

Almoço

*a confirmar