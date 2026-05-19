BRANDS' ECO Gases renováveis em debate no Funchal
Conferência da Sonorgas reúne especialistas e decisores a 26 de maio, no Funchal, para debater o papel dos gases renováveis na transição energética e no desenvolvimento regional.
A importância dos gases renováveis na transição energética e o seu papel no desenvolvimento regional estarão em destaque a 26 de maio, no Auditório do Museu de Eletricidade – Casa da Luz, no Funchal, Madeira, numa conferência promovida pela Sonorgas, no âmbito do ciclo “Na Rota da Descarbonização”.
O evento reúne decisores políticos, especialistas e representantes de diferentes setores para discutir o contributo dos gases renováveis para a descarbonização da economia, bem como o impacto das infraestruturas energéticas na atração de investimento e inovação.
Ao longo da manhã, serão abordados temas como o biometano enquanto fonte de energia endógena, a gestão de resíduos como oportunidade para o setor, e o papel das redes modernas na transição energética. A mobilidade, o turismo e os custos da energia também estarão em análise, refletindo a transversalidade do setor do gás na economia.
A conferência conta com a participação de várias entidades públicas e privadas, incluindo representantes do Governo Regional da Madeira, reguladores e empresas do setor energético.
Programa
09h00
Receção dos Participantes
09h30
Abertura institucional
Maria Conceição Callé Lucas, Presidente do Conselho de Administração da Sonorgas
Luís Miguel Sousa, Presidente e CEO do Grupo Sousa
Maria da Graça Carvalho, Ministra do Ambiente e Energia (mensagem via vídeo)
Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional da Madeira
10h30
Importância dos Gases Renováveis
Moderação
Diogo Agostinho, COO do ECO
Painel
As Redes Modernas
Joaquim Sá, COO Sonorgas
Metas Ambientais na Gestão dos Resíduos – Uma Oportunidade para o setor dos gases renováveis
Amílcar Gonçalves, Presidente do Conselho de Administração da ARM – Águas e Resíduos da Madeira, SA.
O setor do Gás como Catalisador de Investimento
Sarah Guarnerio, Diretora da iCON Infraestructure
Encerramento do Painel
Nuno Maciel, Secretário Regional da Agricultura e Pescas
11h20
Coffee-Break
11h35
Infraestruturas de Distribuição como Catalisadores de Investimento e Inovação
Moderação
Diogo Agostinho, COO do ECO
Painel
Produção de eletricidade a partir do gás no contexto das políticas de descarbonização
Francisco Taboada, Presidente do Conselho de Administração da EEM – Empresa de Eletricidade da Madeira
A mobilidade a gás e os seus resultados nos STCP – Sociedade de Transportes Coletivos do Porto
Paulo Amaral, Diretor de Operações da STCP
Os custos da energia como fator competitivo no setor do Turismo
António Jardim Fernandes, Vice-Presidente do Conselho Fiscal da Confederação do Turismo de Portugal
Encerramento do Painel
Manuel Ara de Oliveira, Diretor Regional do Ambiente e Mar
12h35
Encerramento
Pedro Verdelho, Presidente da ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos*
Ricardo Emílio, CEO da Sonorgas
Pedro Rodrigues, Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas
13h30
Almoço
*a confirmar
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