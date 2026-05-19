Governo revê em baixa meta para dar médico de família a mais utentes com ajuda dos privados

Os centros de saúde geridos pelos setores privado ou social, as chamadas USF-C, foram anunciados há quase dois anos, mas tardam em sair do papel, sendo que as convenções com especialistas privados em medicina geral e familiar ainda nem sequer avançaram. Entretanto, o Governo já reviu em baixa as metas que tinha traçado.

Segundo revela esta terça-feira o jornal Público (acesso condicionado), o objetivo do Executivo passou a ser dar médico de família a mais 60 mil pessoas até 2029, com a ajuda dos privados, bastante abaixo da previsão de cobertura de 360 mil utentes em 2025 com as USF-C, conforme constava no plano de emergência.

A nova meta consta da proposta de lei das Grandes Opções para 2025-2029, entregue pelo Executivo na Assembleia da República no final de abril, e que já baixou à comissão parlamentar competente. No documento, lê-se que o Governo pretende “contribuir para o aumento do acesso a médico de família, garantindo, através da celebração de convenções em MGF [medicina geral e familiar] e da abertura de USF-C, médico de família a mais 60 mil utentes até 2029”.