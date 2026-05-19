Grupo Banco Mundial duplica garantias anuais para África para 5,5 mil milhões

A plataforma de garantias do Grupo Banco Mundial anunciou esta terça-feira que vai duplicar, para 5,5 mil milhões de euros, a emissão anual de garantias para África, com o objetivo de mobilizar mais investimento e apoiar a criação emprego.

“África alberga a força de trabalho mais jovem e com crescimento mais rápido do mundo, e as garantias terão um papel crucial na atração do investimento necessário para criar os empregos indispensáveis para assegurar o futuro dessas populações”, disse, em comunicado, o diretor-geral da Agência Multilateral de Garantia de Investimento, Tsutomu Yamamoto.

As previsões apontam que nos próximos 30 anos 12 milhões de jovens entrem no mercado de trabalho no continente. De acordo com a instituição, o objetivo passa por “melhorar a vida de cerca de 190 milhões de pessoas apenas nos próximos quatro anos”.

Até 2030, com o aumento destas garantias, o Banco Mundial prevê proporcionar acesso à eletricidade a 43 milhões de pessoas, “melhorar a inclusão financeira de 50 milhões de pessoas e empresas, em particular as detidas por mulheres”, reforçar a segurança alimentar e nutricional de cinco milhões de pessoas, conectar 37 milhões de pessoas à internet de banda larga e aumentar o acesso a infraestruturas e serviços de transporte sustentável para três milhões de pessoas.

Dessa forma, frisou a instituição, “as garantias desempenharão um papel fundamental na atração de capital privado para setores geradores de emprego, incluindo agroindústria, energia e infraestruturas, saúde, setor digital, finanças e comércio”.

Os mais de 20 mil milhões de euros de garantidas em capital privado emitidos até 2030 incluem iniciativas como a AgriConnect e a Mission 300.

A primeira diz respeito a uma iniciativa do Grupo Banco Mundial destinada a transformar a agricultura de pequena escala, criar emprego e reforçar a segurança alimentar global e a segunda pertence também ao Banco de Desenvolvimento Africano, apoiado pela The Rockefeller Foundation, pela Global Energy Alliance for People and Planet e pelo Sustainable Energy for All, “para ligar 300 milhões de pessoas em África à eletricidade até 2030”, lê-se no comunicado.