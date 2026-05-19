Inês Moura Vieira é a nova sócia da GPA
Inês Moura Vieira integra a GPA desde 2022, onde tem acompanhado processos penais, com especial enfoque em matérias de natureza penal e contraordenacional.
A Gouveia Pereira & Associados (GPA) nomeou Inês Moura Vieira como sócia da área de Direito Penal e Contraordenacional, com efeitos a partir de junho.
“A nomeação de Inês Moura Vieira reflete um percurso profissional sólido e uma experiência consolidada ao longo de mais de duas décadas, alicerçada numa abordagem técnica rigorosa, estratégica e integrada, bem como o seu contributo determinante para o crescimento desta área estratégica para os clientes da sociedade”, sublinha em comunicado a managing partner Sofia Gouveia Pereira.
A advogada integra a GPA desde 2022, onde tem acompanhado, designadamente, processos penais, com especial enfoque em matérias de natureza penal e contraordenacional. É responsável, desde 2024, pelo projeto interno de acompanhamento do Gabinete do Estagiário.
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