Inês Moura Vieira é a nova sócia da GPA

A Gouveia Pereira & Associados (GPA) nomeou Inês Moura Vieira como sócia da área de Direito Penal e Contraordenacional, com efeitos a partir de junho.

“A nomeação de Inês Moura Vieira reflete um percurso profissional sólido e uma experiência consolidada ao longo de mais de duas décadas, alicerçada numa abordagem técnica rigorosa, estratégica e integrada, bem como o seu contributo determinante para o crescimento desta área estratégica para os clientes da sociedade”, sublinha em comunicado a managing partner Sofia Gouveia Pereira.

A advogada integra a GPA desde 2022, onde tem acompanhado, designadamente, processos penais, com especial enfoque em matérias de natureza penal e contraordenacional. É responsável, desde 2024, pelo projeto interno de acompanhamento do Gabinete do Estagiário.