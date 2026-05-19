Jorge Mendes controla 70% da Seleção que vai ao Mundial

⚡ ECO Fast A convocatória de Roberto Martínez para o Mundial de 2026 destaca a Gestifute como a agência mais influente, com 19 dos 27 jogadores representados.

A lista inclui grandes nomes como Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva, refletindo a continuidade da influência de Jorge Mendes, que já era significativa no Euro 2024.

Com 81,5% dos convocados a jogar fora de Portugal, a seleção mostra uma grande dispersão geográfica, contando apenas com cinco jogadores a atuar no campeonato português

Quando Roberto Martínez anunciou ao início desta tarde os 27 convocados para o Mundial de 2026 – que arranca a 11 de junho no Canadá, EUA e México –, a lista voltou a confirmar aquilo que os números têm mostrado há vários anos: a Gestifute, empresa do empresário Jorge Mendes, é a força mais presente na Seleção Nacional portuguesa.

Desta vez, com um alcance sem precedentes numa competição da FIFA: 19 dos 27 convocados são representados ou estão associados à agência do “super agente”. No Euro 2024, realizado na Alemanha, a Gestifute já agenciava 18 dos 26 convocados, o que equivalia a 69% do grupo. Para o Mundial 2026, a proporção é maior em número absoluto – 19 atletas – mas também em termos relativos, representando agora 67% do total.

A lista da Gestifute inclui nomes como Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Rúben Dias, João Cancelo, João Neves, Vitinha, Gonçalo Ramos, Rafael Leão, João Félix, Pedro Neto, Francisco Conceição, Francisco Trincão, Gonçalo Guedes, Matheus Nunes, Rúben Neves, Nelson Semedo e os guarda-redes Diogo Costa, José Sá e Ricardo Velho.

No caso de Cristiano Ronaldo, a ligação à Gestifute merece uma nota de contexto. O capitão da Seleção não tem Jorge Mendes como agente – a sua transferência para o Al-Nassr não foi intermediada pela Gestifute – mas mantém contratos comerciais e de direitos de imagem com a Polaris Sports, uma empresa do grupo da Gestifute. É com base nesta ligação que Ronaldo, aos 41 anos, o mais velho da convocatória, continua a ser contabilizado na esfera de influência de Jorge Mendes.

A segunda empresa com maior representação na lista de Martínez é a AS1, com três jogadores: Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting) e Bruno Fernandes (Manchester United). A agência, cujos sócios incluem Ignacio Aguillo, Raul Costa, Miguel Pinho e Rodri Basti, fica, ainda assim, a uma distância considerável da Gestifute.

Por sua vez, as restantes agências – Proeleven, Mondo Victory, Epic Araújo, Team of Future e US11 – levam ao Mundial apenas um jogador da Seleção das Quinas.

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Seleção conta com atletas a jogar em sete países

Do ponto de vista geográfico, a convocatória espelha a dispersão da geração atual de futebolistas portugueses pelo mundo. Apenas cinco dos 27 convocados jogam em Portugal – três no Sporting, um no Benfica e um no FC Porto –, com os restantes 22 atletas (81,5% do grupo) a atuarem fora do país.

A Premier League, em Inglaterra, é o principal campeonato dos eleitos de Roberto Martinez para conquistarem o Campeonato Mundial de seleções, com sete jogadores distribuídos por quatro clubes: Manchester City, Manchester United, Chelsea e Wolverhampton. Os convocados atuam num total de sete países diferentes.

O PSG é o clube com mais representação na lista, com quatro jogadores – Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos –, seguido do Sporting e do Manchester City, ambos com três.

A média de idades dos 27 escolhidos é de 27,4 anos, com uma mediana de 26 anos, sendo João Neves, de 21 anos, o mais jovem da lista, e o capitão Cristiano Ronaldo (41 anos), o mais velho.

Esta convocatória terá ainda de ser reduzida de 27 para 26 jogadores antes do arranque da competição, de acordo com as regras da FIFA para o Mundial 2026, que apontam para uma listagem final entre 23 e 26 jogadores, com no mínimo de três guarda-redes.

O regulamento prevê a possibilidade de substituição de jogadores por lesão, mediante confirmação médica, até 24 horas antes do início do torneio, e, durante a competição, em caso de lesão grave certificada pelo médico da FIFA, o atleta afetado pode igualmente ser substituído por um outro elemento do plantel convocado inicialmente.

Porém, no caso dos guarda-redes, as mudanças poderão ocorrer em qualquer momento da competição, desde que o atleta substituto esteja na lista preliminar – sendo essa a razão de Roberto Martinez ter convocado Ricardo Velho, guarda-redes a atuar na Turquia no Genclerbirligi Ankara (e representado pela Gestifute), como explicou o selecionador na conferência de imprensa ao início desta tarde.

O Mundial de 2026 é o maior de sempre em número de participantes, com 48 seleções, e arranca a 11 de junho. Para Jorge Mendes, será também o maior palco de um campeonato internacional em que a sua influência sobre a Seleção das Quinas alguma vez se projetou.

Se Portugal for longe na competição, a Gestifute estará, inevitavelmente, no centro dessa história.