Lucro da Euronext sobe 16,7% para 192,3 milhões de euros

A Euronext obteve resultados líquidos de 192,3 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, mais 16,7% do que em igual período de 2025. Em conferência de imprensa, a entidade gestora das bolsas de Amesterdão, Atenas, Bruxelas, Dublin, Lisboa, Milão, Oslo e Paris informou que as receitas atingiram o valor de 528,5 milhões de euros, uma subida de 15,3% em relação ao primeiro trimestre do ano passado.

A Euronext, principal bolsa de valores da Europa continental, registou assim o oitavo trimestre consecutivo de crescimento dos lucros e da receita a dois dígitos.

As receitas dos mercados de ações aumentaram 28,1% para 138,9 milhões de euros, impulsionadas pela “elevada volatilidade e pela resiliente captura de receitas”, com destaque para a ‘performance’ [desempenho] da Bolsa de Atenas, cuja aquisição foi concluída no final de 2025, e para o “crescimento expressivo dos ETF”.

O EBITDA ajustado foi de 343,2 milhões de euros (+16,7%) e a margem EBITDA ajustada foi de 64,9% (+0,8%). Stéphane Boujnah, presidente executivo (CEO) e presidente do Conselho de Administração da Euronext, afirmou que este oitavo trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos demonstra como a “visão dos mercados europeus integrados se transformou numa realidade”.

Destacou o lançamento do Euronext Nord Pool Power Futures nos países nórdicos e bálticos (mercado de futuros de energia), assim como o aumento dos volumes de MTS (Multi-Short Trading) em Portugal e Espanha.

No comunicado de imprensa, a Euronext salientou ainda que, apesar da volatilidade do mercado de capitais, na sequência da guerra no Médio Oriente, a atividade beneficiou do “maior IPO [‘Initial Public Offering’, Oferta Pública Inicial] de defesa da história”, numa alusão à operação, ocorrida em janeiro de 2026, do gigante checo Czechoslovak Group, um dos maiores produtores de munições e veículos blindados que fornece a NATO.

O Conselho de Administração da Euronext propôs o pagamento de um dividendo de 3,18 euros por ação ordinária, o que representa um rácio de distribuição de 50% do resultado líquido.