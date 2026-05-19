MAI recebe fatia menor dos jogos da Santa Casa para financiar proteção civil

O Ministério da Administração Interna vai receber uma percentagem menor dos resultados líquidos dos jogos sociais explorados pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. De acordo com a portaria publicada esta terça-feira, as iniciativas de prevenção da sinistralidade rodoviária passam a poder ser também suportadas por esta receita.

“Ao Ministério da Administração Interna são atribuídos 3,6% do valor dos resultados líquidos dos jogos sociais” explorados pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa”, lê-se na portaria assinada pelo ministro da Administração Interna, Luís Neves. Um valor inferior aos 3,8% que estavam definidos desde 2006.

A portaria fixa as percentagens afetas a cada área e a respetiva distribuição “para áreas mais deficitárias ou estratégicas, desde que com a observância de percentagens mínimas”. E também aqui há novidades.

Este ano são afetos 2,65% das receitas à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, “para prossecução de finalidades de proteção civil, emergência e socorro, nomeadamente para apoio a associações de bombeiros voluntários”. Esta finalidade já estava prevista, mas tinha até agora 2,8% das verbas.

Por outro lado, a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna vai receber 0,75%, das receitas “para posterior transferência para as forças de segurança, para comparticipação nos encargos com o policiamento dos espetáculos desportivos”. Neste caso há um aumento de 0,5 pontos percentuais.

Finalmente, a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna vai recebera ainda 0,2% das receitas para financiamento de iniciativas no domínio da sinistralidade rodoviária e da prevenção da criminalidade, designadamente em espaços turísticos, no interior do país e em zonas de risco. Esta é uma nova funcionalidade que não estava prevista. Estava apenas previsto o financiamento de iniciativas no domínio da prevenção dos riscos sociais, da vitimação e do sentimento de insegurança decorrentes da criminalidade, que continua a sere ‘elegível’. Mas apesar das novas funcionalidade, a fatia das receitas passou de 0,3% para 0,2%.