Malta vai pagar até 25 mil euros a jovens que abdiquem da carta de condução durante cinco anos

Malta vai avançar com um programa-piloto que prevê pagar até 25 mil euros a jovens condutores que aceitem abdicar da carta de condução durante cinco anos, numa tentativa de reduzir os congestionamentos rodoviários, avança o El Economista.

A medida destina-se a condutores com menos de 30 anos e pretende incentivar a utilização de transportes públicos, bicicletas e outras formas de mobilidade alternativa, em vez do automóvel particular. Em troca do incentivo financeiro, os participantes têm de comprometer-se a não conduzir durante o período definido.

Além de ficarem impedidos de conduzir automóveis, os participantes também não podem utilizar motociclos, ciclomotores ou qualquer outro veículo motorizado. A proibição aplica-se igualmente fora de Malta, retirando aos condutores o direito de conduzir em qualquer parte do mundo.

Segundo o governo de Malta, o objetivo desta medida passa por reduzir o número de veículos em circulação e aliviar a pressão sobre a rede rodoviária do arquipélago, tendo em conta que a elevada densidade automóvel tem provocado congestionamentos frequentes e tempos de deslocação cada vez mais longos.

O programa entrou em vigor em janeiro de 2026 e conta com um orçamento anual de cinco milhões de euros. Para terem acesso ao incentivo, os participantes têm que residir em Malta há pelo menos sete anos e ter a carta de condução da categoria B no mínimo há 12 meses.