Moções do Sindicato de Jornalistas sobre IA aprovadas em congresso internacional

O Sindicato de Jornalistas avançou com a proposta da criação de subvenções estruturais para a realização de reportagens, o apoio a projetos jornalísticos independentes, entre outras propostas.

As moções do Sindicato dos Jornalistas, sobre o impacto da inteligência artificial e o apoio dos governos, foram aprovadas por unanimidade no Congresso do Centenário da Federação Internacional de Jornalistas (FIJ), segundo foi anunciado esta terça-feira.

Uma das moções aprovadas no evento, que decorreu em Paris entre 04 e 07 de maio, designa-se “Proteção do jornalismo e jornalistas perante a Inteligência Artificial (IA)”, destacando a forma como a IA pode impactar o trabalho dos jornalistas e respetivas consequências éticas e laborais.

Já outra moção, também aprovada por unanimidade, “foi a proposta a exortar a FIJ a ter um papel mais firme na exigência aos governos de todo o mundo de um apoio forte ao jornalismo, um pilar essencial de todas as democracias e um bem essencial de qualquer sociedade justa”.

O sindicato avançou com a proposta da criação de subvenções estruturais para a realização de reportagens, o apoio a projetos jornalísticos independentes, o financiamento de campanhas públicas de promoção do jornalismo e o reforço do serviço público, salientando que é um tema “particularmente sensível” num momento em que “o atual governo vai em sentido contrário na RTP e na Lusa”.

O SJ disse ter sentido “reconhecimento da generalidade dos sindicatos na pertinência das causas defendidas pelos jornalistas portugueses, tendo defendido que o combate à precariedade deve ser prioridade global“.

Este evento reuniu representantes de todo o mundo para debater o futuro da profissão e reforçar a solidariedade global entre os trabalhadores da comunicação social.