“Não procures mais longe”, propõe Turismo de Portugal em nova campanha para turismo interno

Serra da Quietude, Cascata da Paz, Aldeia da Calma, Castelo de Certezas, Praia do Espanto ou o Rio Feliz. Turismo de Portugal rebatiza paisagens e convida portugueses a descobrir o país.

“Não Procures Mais Longe. Encontra o teu país.” é a proposta que o Turismo de Portugal lança a partir desta terça-feira para promover o turismo interno.

“Num contexto único para comunicar com os portugueses, a campanha mostra que o mais importante de uma viagem são as emoções e que essas podem-se encontrar bem perto. De uma forma surpreendente, a campanha associa emoções ao território, evocando uma toponímia imaginada e criativa”, descreve o Turismo de Portugal, que nesta campanha ‘batiza’ diversos locais, pensando nas sensações que podem provocar.



















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Assim, a Calma, a Aventura, a Quietude, o Espanto, as Certezas e a Felicidade, são exemplos de emoções que se tornam no nome de lugares, como a Serra da Quietude, Cascata da Paz, Aldeia da Calma, Castelo de Certezas, Praia do Espanto ou o Rio Feliz, descreve a entidade.

“Ainda que os nomes sejam imaginados, o território é autêntico e verdadeiro e é feito um mapeamento geográfico do país, onde se evocam múltiplos lugares de referência, fazendo recordar a diversidade de cidades, vilas e aldeias de Portugal”, explica em comunicado.

A iniciativa surge num contexto em que várias regiões enfrentam uma necessidade acrescida de dinamização económica, na sequência dos impactos provocados pelas tempestades ocorridas durante o inverno deste ano, salienta o Turismo de Portugal.

“O turismo é hoje um dos principais motores da economia portuguesa, com um contributo decisivo para a criação de riqueza, emprego e desenvolvimento do país. O turismo interno assume um papel particularmente importante porque contribui para a estabilidade da procura, aumenta a coesão territorial e permite levar atividade económica a regiões com menor densidade turística, reforçando o tecido empresarial local e valorizando os recursos endógenos”, afirma o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, citado em comunicado.

A campanha, apresentada esta terça-feira em Porto de Mós, é composta por duas fases de comunicação, uma entre maio e junho e outra de setembro a novembro e vai estar presente em televisão, spots de rádio e conteúdos digitais. A Dentsu assina a criatividade e planeamento de meios e a produtora é a The end Films.