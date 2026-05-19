Pares estabelece parceria com escritório no Algarve

A Pares estabeleceu uma parceria estratégica com o escritório Susana de Queirós & Associados, localizado em Vilamoura.

“O Algarve sempre foi uma região para a qual olhámos com grande interesse e curiosidade, no entanto, nunca havíamos identificado um parceiro que partilhasse dos nossos valores e da nossa cultura corporativa – fatores determinantes para o sucesso de qualquer parceria”, refere em comunicado o sócio da Pares João Malhadas Teixeira.

Segundo o advogado, entre as razões que levaram a esta parceria está o conjunto de característica de Susana de Queirós, bem como da sua equipa, que a Pares se identifica. “Trata-se de uma equipa altamente especializada, que conhece muito bem a geografia local, o seu tecido empresarial e que acompanha há muito, projetos de investimento estrangeiro de grande relevância na região, nomeadamente no setor imobiliário, uma das nossas áreas de atuação principais”, acrescenta.

“A proximidade ao cliente é, cada vez mais, um fator diferenciador. Esta parceria, para além de nos garantir essa proximidade, combina um profundo conhecimento local do mercado algarvio com a experiência multidisciplinar da equipa da Pares, em Lisboa, e abrange diversas áreas de atuação, incluindo Direito Societário, Fusões e Aquisições, Fiscalidade, Imobiliário, Turismo e Planeamento Urbano“, sublinha o sócio.

Já Susana de Queirós garante que esta colaboração representa um passo “muito relevante”, permitindo reforçar a capacidade de resposta do escritório e alargar o âmbito dos serviços que disponibilizam aos clientes. “Ao longo dos últimos 25 anos de atividade no Algarve, temos acompanhado de perto clientes nacionais e internacionais, com especial enfoque em projetos de investimento imobiliário e turístico, em particular envolvendo investidores estrangeiros. Trata-se de uma experiência que nos permite conhecer em profundidade a realidade local e antecipar os principais desafios enfrentados por quem procura investir ou fixar-se na região”, assume.