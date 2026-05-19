Portugal com população prisional mais envelhecida da Europa

Portugal, a par de Itália, tem a população prisional mais envelhecida da Europa, com uma média de idades de 42 anos, acima dos 37,5 anos na Europa, segundo dados revelados esta terça-feira pelo Conselho da Europa.

No relatório anual de análise à população prisional relativo a 2024 — mas com alguns dados que já abrangem o primeiro mês de 2025 -, o Conselho da Europa revela que a 31 de janeiro de 2025 as prisões portuguesas tinham 524 reclusos com 65 anos ou mais, uma percentagem de 4,2% do total de presos, acima da média europeia de 3,6% para esta faixa etária.

A grande maioria dos 12.340 reclusos adultos tinha entre 26 e 49 anos (8.448 reclusos) e 2.584 tinham entre 50 e 64 anos. Entre os 18 e os 25 anos havia 779 reclusos e 20 menores de idade a cumprir pena no sistema prisional.

Mais de 90% dos reclusos eram homens, mas Portugal tinha nessa data 904 mulheres presas, que representam 7,3% do total da população prisional, percentagem acima da média de 5,8% na Europa.

Ainda segundo o relatório, as prisões portuguesas tinham 18 crianças até aos cinco anos a viver com as mães nos estabelecimentos em 2024.

Tráfico de droga, furto e roubo são os crimes com mais expressão entre os condenados a penas de prisão em Portugal, mas havia também 877 condenados por homicídio, 196 por violação e 226 por outros crimes sexuais.

Dos 12.360 reclusos, 10.209 eram cidadãos nacionais e 2.151 estrangeiros, dos quais 255 eram cidadãos de Estados-membros da União Europeia, 1.299 estavam a cumprir uma condenação e 852 estavam apenas detidos.

Sobre as 65 mortes ocorridas no sistema prisional em 2024, nove foram por suicídio, das quais quatro eram mulheres. Dessas nove mortes, oito foram de reclusos que ainda não estavam formalmente condenados.

Houve ainda outras 56 mortes nas quais se incluem mortes por doença, segundo os dados do relatório.