Portugueses gastaram quase mil milhões de euros em medicamentos o ano passado

A despesa das famílias com medicamentos ultrapassou os 966 milhões de euros no ano passado (+4,9%) e nos primeiros três meses deste ano já atingiu os 243 milhões, segundo os dados do Infarmed.

De acordo com o relatório relativo à despesa com medicamentos em ambulatório em 2025, a que a Lusa teve acesso, as famílias gastaram no ano passado mais 45,4 milhões de euros em fármacos do que no ano anterior, quando a despesa do utente chegou aos 920,7 milhões de euros.

Já no primeiro trimestre deste ano, a despesa dos utentes chegou aos 243,1 milhões de euros, mais 1,3% (+3,2 milhões) do que no mesmo período do ano anterior.

Entre janeiro e março deste ano, o encargo médio do utente com medicamentos baixou 1,2% para os 4,67 euros, enquanto o encargo médio do Serviço Nacional de Saúde (SNS) chegou aos 9,60 euros (+6,9%). No ano passado, o encargo médio do utente por embalagem tinha baixado para os 4,74 euros (-0,3%)

A quota dos genéricos em ambulatório chegou em 2025 aos 50,9%, subindo para 63,7% nos segmentos onde existem genéricos comercializados, confirmando o papel destes medicamentos na promoção do acesso e da sustentabilidade do SNS.

No total, o relatório refere que, em comparticipação de medicamentos no ambulatório, o SNS gastou 1.893,8 milhões de euros, uma subida de 12,4% (+ 208,4 milhões de euros) relativamente a 2024.

O relatório do Infarmed diz que o número de consultas no SNS subiu 0,9% no ano passado, para 40,8 milhões.

Quanto às classes terapêuticas com maior utilização, a lista é encabeçada pelos antidislipidémicos (para tratar colesterol e triglicéridos), com mais de 21,3 milhões de embalagens dispensadas (+9,7%).

Em relação às substâncias ativas, no ambulatório, a mais utilizada é a atorvastatina (para baixar o colesterol), com mais de 8,5 milhões de embalagens dispensadas, seguida do paracetamol (4,8 milhões), do bisoprolol (3,9 milhões), para a tensão alta, e da metformina (3,4 milhões), usada para a diabetes.

Despesa do SNS com medicamentos bateu recorde com 4.417 milhões em 2025

Já a despesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com medicamentos atingiu o recorde de 4.417 milhões de euros no ano passado, um valor que nos hospitais ultrapassou pela primeira vez os 2.500 milhões de euros.

Segundo os relatórios relativos à despesa com medicamentos de 2025, a que a Lusa teve acesso, os hospitais gastaram em medicamentos 2.523,2 milhões de euros, mais 254 milhões (+11,2%) do que no ano anterior, quando a despesa teve o maior aumento percentual de sempre (+15,8%).

Já no primeiro trimestre deste ano, a despesa dos hospitais com medicamentos chegou aos 693,4 milhões de euros, um aumento de 7,6% face ao período homólogo que o Infarmed diz refletir o acesso a terapêuticas inovadoras.

Ao valor total dos gastos do serviço público com medicamentos, serão deduzidas as contribuições e devoluções ao SNS por parte da indústria farmacêutica, quer no âmbito de contratos de financiamento, quer no âmbito do Acordo com a Indústria Farmacêutica.

No ambulatório, o SNS gastou no ano passado 1.893,8 milhões de euros a comparticipar medicamentos, um aumento de 12,4% (+208,4 milhões), num ano em que foram dispensadas 203,9 milhões de embalagens.

Os antidiabéticos são os medicamentos com maiores encargos na comparticipação, com uma despesa que ronda os de 478,9 milhões de euros (+14,7% do em 2024).

Por substância ativa, o Apixabano, para prevenir a formação de coágulos, foi aquela que registou maior aumento de despesa, com uma subida de 70,9%, para 66,6 milhões de euros.

Nos hospitais, por denominação comum internacional, os medicamentos imunomoduladores — que alteram a resposta do sistema imunológico – foram os que tiveram maior aumento da despesa, com mais 78,3 milhões de euros, seguidos dos citotóxicos (+33,4 milhões) e de outros medicamentos com ação no sistema nervoso central (+32,8 milhões).

A Unidade Local de Saúde com maior despesa com medicamentos foi a ULS Santa Maria, em Lisboa, com 304,9 milhões de euros, seguida da ULS de Coimbra (235,9 milhões) e da ULS São João (223,4 milhões), no Porto.

Por área terapêutica, a oncologia, que representa mais de um terço da despesa de medicamentos nos hospitais, foi a que teve maior gasto, com 864,5 milhões de euros (+16%). De seguida surge a área do VIH (238,2 milhões) e a da artrite reumatóide e psoríase (186,5 milhões).

As vacinas foram a área terapêutica que maior variação homóloga da despesa teve, subindo 69,8% para 85,5 milhões de euros.

A despesa dos hospitais com medicamentos órfãos, para doenças raras, subiu 34,1%, chegando aos 465 milhões de euros.

Por área de prestação, nos hospitais, a consulta externa e produtos cedidos ao exterior é a que tem maior peso (42,7%), com 1.076,5 milhões de euros (+11,2%), seguida do hospital de dia, com 900,4 milhões de euros (+4,5%), e do internamento, com 231,4 milhões de euros (+16,1%).

Contudo, os cuidados de saúde primários foram os detentores do maior aumento da despesa por área de prestação (+66,5%), chegando aos 97,8 milhões de euros.

A quota total dos biossimilares (versões semelhantes a um medicamento biológico de referência cuja patente expirou) nos cuidados hospitalares ficou-se pelos 53,8%.

Na área dos dispositivos médicos, o Infarmed, numa nota hoje divulgada, destaca o regime excecional de comparticipação das bombas de insulina, que passaram em 2025 a ser comparticipadas a 100% pelo Estado, quando destinadas a beneficiários do SNS e dispensadas em farmácia de oficina.