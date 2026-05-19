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Presidente da República convidou o Papa Leão XIV a visitar Portugal em 2027

  • Lusa
  • 20:23

O convite surge por ocasião do 110.º aniversário de Fátima e quando se assinalam 500 anos da formalização da nunciatura apostólica em Portugal.

Papa Leão XIVEPA/GIUSEPPE LAMI

O Presidente da República, António José Seguro, convidou o Papa Leão XIV a visitar Portugal em 2027, por ocasião do 110.º aniversário de Fátima e quando se assinalam 500 anos da formalização da nunciatura apostólica em Portugal.

Esta informação foi divulgada esta terça-feira no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

“Tendo em conta que, em 2027, se assinalam os 500 anos da formalização da nunciatura apostólica em Portugal, a par do 110.º aniversário das aparições marianas em Fátima e, ainda, do 10.º aniversário da canonização de Francisco e Jacinta, o Presidente António José Seguro dirigiu ao Papa Leão XIV um convite para realizar uma visita a Portugal no próximo ano”, lê-se na nota.

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