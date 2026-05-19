Redes Sociais

Rede social X impõe novos limites de utilização na versão gratuita

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Das anteriores 2.400 publicações por dia, os utilizadores não verificados passam a ter um limite de 50 publicações originais e 200 respostas por dia.

A rede social X impôs novos limites à utilização por utilizados não verificados. De acordo com a página oficial de suporte (na sua versão em inglês), estes utilizadores passam a estar limitados a 50 publicações originais e 200 respostas por dia. Na página de suporte, em português, ainda se mantém visível a anterior limitação de 2.400 posts (incluindo republicações) por dia.

Os restantes limites mantém-se, nomeadamente:

  • Envio de 500 mensagens diretas por dia;
  • 4 alterações por hora no email da conta;
  • Limite máximo técnico de seguir 400 pessoas por dia – “Há regras adicionais que proíbem o comportamento de seguir de maneira agressiva”, pode ler-se;
  • A partir do momento em que uma conta seguir outras 5.000, as tentativas adicionais para seguir serão limitadas por taxas de proporção específicas da conta.

Os limites aliviam um pouco a pressão nos bastidores do X e reduzem o tempo de inatividade e a quantidade de páginas de erro”, explica a plataforma, nesta página.

O portal de tecnologia Engadget aponta que esta mudança pode fazer parte das iniciativas do X para reduzir o spam e a atividade de bots na plataforma, a que se juntaram a introdução em outubro da página “About this account”, que revela em que país cada conta está baseada.

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