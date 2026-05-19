Região Norte debate estratégia de desenvolvimento até 2040

A Região Norte vai dar início à reflexão estratégica sobre o futuro do desenvolvimento regional pós-2027 com a realização do Seminário de Lançamento da Estratégia NORTE 2040, marcado para o próximo dia 29 de maio. A iniciativa, pioneira em Portugal, vai decorrer no Europarque, em Santa Maria da Feira.

Além de um exercício técnico de programação de fundos europeus, este encontro, promovido pela CCDR NORTE, antecipa o debate sobre o próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia para o período 2028–2034 e assume-se como um processo de definição de uma visão estratégica para a próxima década.

De acordo com a CCDR NORTE, a Estratégia NORTE 2040 pretende afirmar-se como um “pacto regional de futuro”, que mobiliza instituições, empresas, universidades, autarquias e sociedade civil para reforçar a competitividade, a sustentabilidade e a coesão territorial da região. O objetivo passa por promover uma reflexão alargada sobre os desafios e oportunidades que poderão marcar o futuro da Região Norte num contexto internacional de transformação económica, tecnológica, ambiental, geopolítica e demográfica.

“O NORTE 2040 não é apenas um exercício de planeamento. É um compromisso coletivo com o futuro da Região. Queremos mobilizar instituições, empresas, universidades e cidadãos para construir uma visão ambiciosa, capaz de afirmar o Norte como uma região mais inovadora, competitiva, sustentável e coesa, com um papel ativo na Europa do futuro”, concluiu Álvaro Santos, Presidente da CCDR NORTE.

Para isso, o evento vai começar por analisar a proposta de quadro financeiro plurianual da UE 2028-2034 e depois irá discutir a competitividade regional e inovação, bem como a coesão territorial e agricultura, em dois painéis de debate. Pode consultar o programa abaixo.

PROGRAMA

09h30 Receção

10h00 Sessão de Abertura

Amadeu Albergaria, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

Francisco Lopes, Presidente do Conselho Regional

10h30 A Proposta de Quadro Financeiro Plurianual da União Europeia 2028–2034

Keynote Speaker: Hugo Sobral, Diretor-Geral Adjunto da DG REGIO, Comissão Europeia

11h00 Painel “Competitividade Regional e Inovação”

Raul Fangueiro, Pró-Reitor para a Inovação e Empreendedorismo da Universidade do Minho

Luís Miguel Ribeiro, Presidente da AEP – Associação Empresarial de Portugal e Presidente do Cluster das Indústrias Culturais e Criativas

Catarina Selada, Diretora da Unidade de Cidades Inteligentes do CEiiA – Centro de Engenharia e Desenvolvimento

12h00 Painel “Coesão Territorial e Agricultura”

Luís Leite Ramos, Professor na UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e Diretor Executivo do Portugal por Inteiro

Susana Carvalho, Professora na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e Vice-diretora da GreenUPorto – Centro de Investigação em Produção Agroalimentar Sustentável

Idalino Leão, Presidente do Conselho de Administração da CONFAGRI – Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal

13h00 Encerramento

Álvaro Santos, Presidente do Conselho Diretivo da CCDR Norte

Manuel Castro Almeida, Ministro da Economia e da Coesão Territorial