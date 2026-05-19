SRS Legal assessora a entrada de dois novos investidores no capital da Corial Foods

A SRS Legal assessorou a entrada de dois novos investidores no capital da SFP – Sustainable Food Products, Lda. (conhecida comercialmente como Corial Foods), empresa portuguesa sediada em Esposende e especializada em soluções alimentares sustentáveis.

A Futurum Tech – Fundo de Capital de Risco Fechado e a Mikash Holding GmbH passam a integrar a estrutura acionista da sociedade, na sequência da conversão de instrumentos de investimento anteriormente subscritos.

A assessoria jurídica da SRS Legal foi assegurada Nuno Miguel Prata (sócio, Corporate & Finance), e Gonçalo Mimoso (associado, Corporate & Finance).

“Esta operação reflete o crescente interesse de investidores nacionais e internacionais em projetos empresariais portugueses com forte componente de inovação e sustentabilidade. A SRS Legal tem acompanhado ativamente este tipo de transações, apoiando clientes na estruturação e concretização de investimentos estratégicos”, afirma Nuno Miguel Prata.

O investimento enquadra-se na estratégia de crescimento e consolidação da Corial Foods, reforçando a sua capacidade de desenvolvimento num setor em transformação e cada vez mais orientado para soluções alimentares inovadoras e sustentáveis, bem como a solidez da sua estrutura acionista.