Defesa

Startup Helsing vai propor projeto de satélites militares para Forças Armadas alemãs

  • eRadar
  • 14:09

As alemãs Helsing e OHB estão a preparar apresentar uma joint venture de criação de satélites militares para concorrer ao programa multimilionário da Bundeswehr, as forças armadas da Alemanha.

A startup alemã Helsing, especializada em desenvolver drones com inteligência artificial (IA), está a planear apresentar um projeto em conjunto com a OHB de criação de uma constelação de satélites para serem usados pela Bundeswehr, as forças armadas da Alemanha.

As duas empresas alemãs devem apresentar esta terça-feira uma joint-venture para concorrerem a um programa da Bundeswehr, conhecido como Spock 2.

O ministro da Defesa do país, Boris Pistorius, anunciou em setembro do ano passado que o plano contaria com 35 mil milhões de euros disponíveis para reforçar o país com soberania tecnológica e espacial, diminuindo a dependência de fornecedores exteriores.

“Acreditamos que esta é uma oportunidade para a Europa dar um salto. Acreditamos que podemos construir uma capacidade de ponta aqui”, afirmou o co-CEO da Helsing, Gundbert Scherf, ao Financial Times.

Os dois grupos alemães vão propor a construção de uma rede de reconhecimento orbital através de satélites produzidos pela OHB e equipados com IA desenvolvida pela Helsing para fornecer às Forças Armadas alemãs a possibilidade de vigilância e identificação de alvos militares.

“Trata-se de fornecer ao nosso governo uma solução que foi solicitada — e que também foi impulsionada pela indústria”, frisou o diretor executivo da OHB, Marco Fuchs, citado pelo jornal britânico.

O objetivo será fornecer informações rápidas sobre as atividades de possíveis forças hostis e dar apoio a operações na linha da frente de um conflito, como o que decorre entre a Ucrânia e a Rússia.

A disputa pelo programa Spock 2, das Forças Armadas da Alemanha, ainda está em estágios iniciais, sendo improvável que o contrato seja finalizado até ao final deste ano.

A alemã Rheinmetall e a finlandesa Iceye também devem apresentar propostas para a segunda fase do programa militar alemão, uma vez que a fase inicial do programa da Bundeswehr, o Spock 1, foi contratada à joint venture criada por ambas.

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