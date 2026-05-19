Stellantis quer produzir carros elétricos europeus “pequenos e acessíveis” a partir de 2028

O grupo Stellantis anunciou esta terça-feira o projeto E-Car, que pretende produzir carros elétricos citadinos na Europa, em linha com o pacote de medidas apresentadas por Bruxelas no final do ano passado, devendo a produção arrancar em 2028. O anúncio foi feito pelo grupo, que junta 14 marcas, incluindo Peugeot, Citröen, Fiat e Opel, e a letra ‘E’ representa, “europeu, emoção, elétrico e ecológico”.

O objetivo é desenvolver um automóvel totalmente elétrico e acessível “na verdadeira tradição europeia”, ao mesmo tempo que abrange “a contração, sem precedentes, do segmento dos automóveis pequenos e acessíveis” no continente.

“Este segmento de elevado potencial, destinado a ser produzido na Europa para os europeus, foi reconhecido pela Comissão Europeia pelo seu potencial para impulsionar o emprego nos setores do design e da produção na Europa, desempenhando, em simultâneo, um papel fundamental no apoio à adoção generalizada de veículos 100% elétricos para uma mobilidade urbana, quotidiana e prática”, refere o comunicado.

Citado no documento, o presidente executivo da Stelllantis, Antonio Filosa, sublinhou que os seus clientes “proclamam o regresso dos veículos pequenos e elegantes”. A Stellantis está a responder-lhes com um conjunto de novos modelos entusiasmantes para várias marcas”, acrescentou.

A produção destes automóveis deverá arrancar em 2028, na fábrica em Pomigliano, em Itália, que produziu, entre outros, o Fiat Panda ou modelos da Alfa Romeo como o 156 ou o 33.

O Pacote Automóvel anunciado em dezembro por Bruxelas responde aos apelos da indústria da UE para simplificar as regras e oferecer à indústria mais flexibilidade para atingir as metas de dióxido de carbono (CO2) e apoia veículos e baterias fabricados na UE.

Até 2035, os fabricantes de automóveis poderão beneficiar de ‘supercréditos’ para pequenos veículos elétricos acessíveis fabricados na UE, ação que se destina a incentivar a comercialização de mais modelos de veículos elétricos de pequena dimensão.

O grupo automóvel Stellantis resultou da fusão das antigas Fiat-Chrysler e PSA, agrupando 14 marcas, incluindo Fiat, Citroën, Peugeot, Opel, Chrysler e Jeep.