Sociedade

Tempo de espera máximo nos aeroportos é inferior a uma hora, diz PSP

  • Lusa
  • 12:56

PSP confirmou que “ocorreu uma falha técnica ao nível de um equipamento informático, resolvida imediatamente e sem impacto devido aos planos de contingência previstos".

O tempo de espera nos aeroportos portugueses do continente para passageiros fora do espaço Schengen foi, até ao fim da manhã desta terça-feira, inferior a uma hora, informou a PSP, que confirmou uma falha técnica que não teve impacto.

Em comunicado, a PSP confirmou que “ocorreu uma falha técnica ao nível de um equipamento informático, resolvida imediatamente e sem impacto devido aos planos de contingência previstos, continuando o controlo da fronteira a desenvolver-se sempre no estrito cumprimento das regras de segurança e das normas de controlo fronteiriço”.

Em causa estão publicações nas redes sociais com queixas de atrasos de várias horas, algo que a PSP nega, lamentando a “desinformação relativamente aos tempos de espera no controlo das fronteiras aéreas, designadamente, hoje, no Aeroporto Humberto Delgado”, em Lisboa, em que o tempo de espera registado foi de 32 minutos nas partidas e 36 minutos nas chegadas.

Em Faro, os passageiros aguardam em média 45 minutos nas partidas e 40 minutos nas chegadas, enquanto no Porto, estão registados 10 minutos na área das partidas e 30 minutos nas chegadas.

“A PSP lamenta mais uma vez a difusão de desinformação e reitera o compromisso de transparência e rigor na prestação de informação pública”, considerando que a “circulação de informação não verificada causa alarme injustificado e prejudica não só o normal funcionamento das operações fronteiriças, como a própria eficácia da operação geral dos aeroportos”, pode ainda ler-se no comunicado.

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