Think Conference regressa a Leiria para dois dias dedicados ao marketing e empreendedorismo

Nos dias 12 e 13 de junho, o Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, recebe mais uma edição da Think Conference, considerada uma das maiores conferências de marketing e empreendedorismo em Portugal.

Durante dois dias, o evento vai reunir especialistas e oradores nacionais e internacionais para debater tendências, estratégias e desafios ligados ao universo do marketing, inovação e empreendedorismo.

Entre os nomes já confirmados está Regina Santana, empresária e especialista em gestão e liderança, Paulo Faustino, empresário e especialista em gestão, marketing e vendas, Sérgio Leal, que conta com 25 anos de carreira em funções comerciais e de Marketing, em diferentes canais e setores, Mauro Frota, fundador e CEO da BHOUT, entre outros oradores que pode ver aqui.

A organização anunciou que 70% dos lugares já se encontram ocupados. Os bilhetes serão disponibilizados por fases e o primeiro lote tem um custo de 90 euros, incluindo acesso total aos dois dias de conferência, coffee-breaks, certificado de participação e kit de participante com ofertas e brindes. Pode inscrever-se aqui.

O programa será revelado em breve.