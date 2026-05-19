Tomás Araújo, Samu Costa e Gonçalo Guedes nos convocados de Portugal para o Mundial2026
Selecionador Roberto Martínez leva quatro guarda-redes ao campeonato do mundo. Palhinha, Mateus Fernandes, Paulinho, Ricardo Horta e Pedro Gonçalves ficam de fora da lista final.
Os futebolistas Tomás Araújo, Samu Costa e Gonçalo Guedes integram a lista de 27 convocados de Portugal para o Mundial2026, anunciada pelo selecionador Roberto Martínez, que conta com quatro guarda-redes.
Numa comitiva lusa que vai ser liderada pelo capitão Cristiano Ronaldo, que, aos 41 anos, se prepara para disputar a sexta fase final de um Campeonato do Mundo, o selecionador anunciou a chamada de quatro guarda-redes: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva e Ricardo Velho.
Já no centro da defesa, Tomás Araújo suplantou a concorrência de António Silva, seu colega no Benfica e que ficou de fora, enquanto para o meio-campo foi chamado Samu Costa, dos espanhóis do Maiorca, que já tinha estado no estágio de março, enquanto João Palhinha está ausente.
Quanto ao ataque, o avançado Gonçalo Guedes, da Real Sociedad, foi convocado por Martínez, com Paulinho, Ricardo Horta e Pedro Gonçalves a ficarem fora da lista final.
Na preparação para o próximo Campeonato do Mundo, Portugal vai realizar dois encontros particulares, primeiro em 06 de junho com o Chile, no Estádio Nacional, em Oeiras, e depois com a Nigéria, em 10 de junho, em Leiria.
Após viajar para Palm Beach, em Miami, na Flórida, onde vai ‘montar’ o seu centro de estágio, a seleção nacional vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho, frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 locais (18:00 horas de Lisboa).
Segue-se o estreante Uzbequistão, em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia, em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).
O Mundial2026 vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
Lista de 27 convocados para a fase final do Mundial2026
- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting), José Sá (Wolverhampton, Ing) e Ricardo Velho (Gençlerbirligi, Tur).
- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), Matheus Nunes (Manchester City, Ing), Nélson Semedo (Fenerbahçe, Tur), João Cancelo (FC Barcelona, Esp) Gonçalo Inácio (Sporting), Rúben Dias (Manchester City, Ing), Renato Veiga (Villarreal, Esp), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra) e Tomás Araújo (Benfica).
- Médios: Rúben Neves (Al Hilal, Ara), João Neves (Paris Saint-Germain, Fra), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Bernardo Silva (Manchester City, Ing) e Samu Costa (Maiorca, Esp).
- Avançados: João Félix (Al Nassr, Ara), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus, Ita), Pedro Neto (Chelsea, Ing), Rafael Leão (AC Milan, Ita), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra), Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara) e Gonçalo Guedes (Real Sociedad, Esp).
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