Tomás Araújo, Samu Costa e Gonçalo Guedes nos convocados de Portugal para o Mundial2026

Os futebolistas Tomás Araújo, Samu Costa e Gonçalo Guedes integram a lista de 27 convocados de Portugal para o Mundial2026, anunciada pelo selecionador Roberto Martínez, que conta com quatro guarda-redes.

Numa comitiva lusa que vai ser liderada pelo capitão Cristiano Ronaldo, que, aos 41 anos, se prepara para disputar a sexta fase final de um Campeonato do Mundo, o selecionador anunciou a chamada de quatro guarda-redes: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva e Ricardo Velho.

Já no centro da defesa, Tomás Araújo suplantou a concorrência de António Silva, seu colega no Benfica e que ficou de fora, enquanto para o meio-campo foi chamado Samu Costa, dos espanhóis do Maiorca, que já tinha estado no estágio de março, enquanto João Palhinha está ausente.

Quanto ao ataque, o avançado Gonçalo Guedes, da Real Sociedad, foi convocado por Martínez, com Paulinho, Ricardo Horta e Pedro Gonçalves a ficarem fora da lista final.

Na preparação para o próximo Campeonato do Mundo, Portugal vai realizar dois encontros particulares, primeiro em 06 de junho com o Chile, no Estádio Nacional, em Oeiras, e depois com a Nigéria, em 10 de junho, em Leiria.

Após viajar para Palm Beach, em Miami, na Flórida, onde vai ‘montar’ o seu centro de estágio, a seleção nacional vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho, frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 locais (18:00 horas de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão, em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia, em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026 vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Lista de 27 convocados para a fase final do Mundial2026