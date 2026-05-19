Tripulantes aprovam adesão à greve geral de 3 de junho. Paralisação põe em causa voos

Os associados do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), que representa os tripulantes de cabine, aprovaram com uma larga maioria a adesão à greve geral convocada pela CGTP para o dia 3 de junho.

Dos 2.195 votos expressos, 1.729 foram a favor (78,8%) e apenas 333 (15,2%) contra. Registaram-se ainda 133 abstenções, de acordo com os resultados da assembleia geral realizada esta terça-feira, partilhados com o ECO.

A paralisação dos tripulantes promete provocar constrangimentos na operação da TAP, Portugália, SATA, e de outras companhias com bases em Portugal, como a easyJet ou Ryanair. Na greve geral anterior, realizada a 11 de dezembro, também o pessoal de terra e os pilotos aderiram. O ECO contactou o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, que para já não quis comentar.

O SNPVAC decidiu pedir há cerca de duas semanas a convocação de uma assembleia geral para levar a votos a participação dos tripulantes de cabine na greve geral, convocada pela CGTP, para o dia 3 de junho.

“Perante a atual conjuntura política e laboral, em que assistimos a um ataque sem precedentes a direitos consagrados e princípios fundamentais, conquistados com esforço ao longo das últimas décadas, a Direção do SNPVAC considera que não pode ficar indiferente ou à margem da decisão”, afirmou num comunicado enviado aos associados.

“Deste modo, e sem qualquer conotação ideológica, mas com elevado sentido social e político, a Direção solicitou ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral uma Assembleia Geral para decidir a nossa participação, ou não, na Greve convocada para o próximo dia 3 de junho contra o novo Pacote Laboral”, justificava o comunicado.