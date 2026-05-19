Tripulantes aprovam adesão à greve geral de 3 de junho. Paralisação põe em causa voos
Adesão à paralisação convocada pela CGTP foi aprovada por 79% dos associados presentes na assembleia geral do SNPVAC. Greve deverá afetar um elevado número de voos.
Os associados do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), que representa os tripulantes de cabine, aprovaram com uma larga maioria a adesão à greve geral convocada pela CGTP para o dia 3 de junho.
Dos 2.195 votos expressos, 1.729 foram a favor (78,8%) e apenas 333 (15,2%) contra. Registaram-se ainda 133 abstenções, de acordo com os resultados da assembleia geral realizada esta terça-feira, partilhados com o ECO.
A paralisação dos tripulantes promete provocar constrangimentos na operação da TAP, Portugália, SATA, e de outras companhias com bases em Portugal, como a easyJet ou Ryanair. Na greve geral anterior, realizada a 11 de dezembro, também o pessoal de terra e os pilotos aderiram. O ECO contactou o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, que para já não quis comentar.
O SNPVAC decidiu pedir há cerca de duas semanas a convocação de uma assembleia geral para levar a votos a participação dos tripulantes de cabine na greve geral, convocada pela CGTP, para o dia 3 de junho.
“Perante a atual conjuntura política e laboral, em que assistimos a um ataque sem precedentes a direitos consagrados e princípios fundamentais, conquistados com esforço ao longo das últimas décadas, a Direção do SNPVAC considera que não pode ficar indiferente ou à margem da decisão”, afirmou num comunicado enviado aos associados.
“Deste modo, e sem qualquer conotação ideológica, mas com elevado sentido social e político, a Direção solicitou ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral uma Assembleia Geral para decidir a nossa participação, ou não, na Greve convocada para o próximo dia 3 de junho contra o novo Pacote Laboral”, justificava o comunicado.
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