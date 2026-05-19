Ataque ao Irão

Direto Trump recusa concessões após última contraproposta do Irão

  • ECO
  • 10:34

Após mais de um mês de tréguas entre os Estados Unidos e o Irão, a perspetiva de uma solução para o conflito iniciado a 28 de fevereiro permanece distante.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, avisou que não está disposto a fazer concessões depois de ter recebido a mais recente contraproposta do Irão para pôr fim ao conflito entre os dois países. O Canadá vê o G7 (países mais industrializados do mundo) unido pela reabertura do estreito de Ormuz contra a crise económica e a defender o fim das hostilidades.

Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos do conflito no Médio Oriente.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Comentários ({{ total }})

Trump recusa concessões após última contraproposta do Irão

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Centeno esperava mais do Governo na sua candidatura ao BCE

André Veríssimo,

Antigo governador do Banco de Portugal considera que o Governo português se empenhou já tarde na sua candidatura, mas fator decisivo foi preferência europeia por candidato do Leste.