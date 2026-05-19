Trump recusa concessões após última contraproposta do Irão

O Presidente norte-americano, Donald Trump, avisou que não está disposto a fazer concessões depois de ter recebido a mais recente contraproposta do Irão para pôr fim ao conflito entre os dois países. O Canadá vê o G7 (países mais industrializados do mundo) unido pela reabertura do estreito de Ormuz contra a crise económica e a defender o fim das hostilidades.

Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos do conflito no Médio Oriente.