Direto Trump recusa concessões após última contraproposta do Irão
Após mais de um mês de tréguas entre os Estados Unidos e o Irão, a perspetiva de uma solução para o conflito iniciado a 28 de fevereiro permanece distante.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, avisou que não está disposto a fazer concessões depois de ter recebido a mais recente contraproposta do Irão para pôr fim ao conflito entre os dois países. O Canadá vê o G7 (países mais industrializados do mundo) unido pela reabertura do estreito de Ormuz contra a crise económica e a defender o fim das hostilidades.
Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos do conflito no Médio Oriente.
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