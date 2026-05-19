Ucrânia. Rússia ameaça Letónia com retaliação caso permita lançamento de drones
O embaixador russo na ONU mencionou planos ucranianos para lançar drones a partir do território dos Estados Bálticos e disse que já foram enviadas forças de drones ucranianos para a Letónia.
O embaixador russo na ONU afirmou esta terça-feira que Moscovo tem informações de que Kiev planeia lançar drones militares a partir da Letónia e outros países bálticos, alertando que a adesão à NATO não protegerá essas nações de represálias.
Numa reunião do Conselho de Segurança da ONU focada na situação na Ucrânia, Vasily Nebenzya mencionou planos ucranianos para lançar drones a partir do território dos Estados Bálticos e disse que já foram enviadas forças de drones ucranianos para a Letónia.
Nebenzya, cujo discurso foi traduzido por uma intérprete, frisou que as agências de inteligência do seu país têm “as coordenadas dos centros de decisão na Letónia bem conhecidas” e garantiu que a adesão à aliança atlântica “não os protegerá de represálias”.
Em resposta às ameaças, a embaixadora Sanita Pavluta-Deslandes, da Letónia, afirmou que “as mentiras, a desinformação agressiva e as ameaças são sinais de desespero e fraqueza”.
Referindo-se a “mentiras semelhantes” dirigidas a outros membros do Conselho em reuniões anteriores, acrescentou: “Sinto-me muito honrada por o meu país estar a ser reconhecido hoje”.
Já a diplomata norte-americana, Tammy Bruce, pediu a palavra para reforçar: “Não há lugar para ameaças contra um membro do Conselho”. Frisou ainda que o seu país “cumpre todos os seus compromissos com a NATO”.
Tammy Bruce apelou a todos os Estados-membros para que reforcem as sanções contra a Federação Russa e impeçam o fornecimento de componentes para a máquina de guerra de Moscovo.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Ucrânia. Rússia ameaça Letónia com retaliação caso permita lançamento de drones
{{ noCommentsLabel }}