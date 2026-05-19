Vladimir Putin chega a Pequim para reunir com Xi Jinping

O Presidente russo, Vladimir Putin, chegou esta terça-feira à China, onde irá reunir-se com o homólogo chinês, Xi Jinping, com o objetivo de demonstrar relações inabaláveis entre os dois países.

Putin aterrou no aeroporto internacional de Pequim pouco depois das 23:15 locais (16:15 em Lisboa), apenas alguns dias após a visita de Donald Trump, e foi recebido pelo ministro dos Negócios Estrangeiros chinês que o aguardava para lhe dar as boas-vindas.

Com 73 e 72 anos, respetivamente, Vladimir Putin e o seu homólogo chinês, Xi Jinping, vão discutir formas de “reforçar” a parceria estratégica bilateral e “trocar opiniões sobre as grandes questões internacionais e regionais”, segundo a presidência russa.