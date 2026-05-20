5 coisas que vão marcar o dia

A inflação final na Zona Euro em abril vai estar em foco no arranque desta quarta-feira, com o leilão dos bilhetes do tesouro e os resultados das obrigações da Mota-Engil também em destaque. O balanço do primeiro trimestre da dona do Continente marca ainda a atualidade nesta quarta-feira.

Eurostat confirma dados da inflação em abril

O Eurostat revela os dados finais sobre a inflação na Zona Euro em abril deste ano. Os dados preliminares apontavam para uma aceleração para 3% em abril, acima dos 2,6% registados no mês anterior.

Bilhetes do Tesouro a 12 meses vão a leilão

O IGCP realiza esta quarta-feira um leilão da linha de Bilhetes do Tesouro (BT), com maturidade em 2027 e montante indicativo entre 1.250 e 1.500 milhões de euros. Os BT são títulos de dívida pública de curto prazo, até um ano, que permitem ao Estado obter financiamento num modelo de gestão de tesouraria mais ágil.

Como correu o primeiro trimestre à dona do Continente?

Depois de alcançar receitas históricas durante 2025, ao superar pela primeira vez os 11 mil milhões de euros, ficar-se-á a conhecer esta quarta-feira como é que a Sonae iniciou o ano de 2026, tendo em conta também a pressão no preço dos combustíveis durante março.

Resultados da emissão de obrigações da Mota-Engil

A subscrição do empréstimo obrigacionista de 110 milhões terminou no dia de ontem, mas esta quarta-feira fica-se a saber o resultado dessa emissão. A operação financeira vai permitir à construtora liderada por Carlos Santos Mota reembolsar um empréstimo que vence no final do ano no valor de 40,1 milhões de euros e ainda obter financiamento fresco para apoiar o crescimento da atividade da empresa.

Nova edição do estudo “Portugal, Balanço Social”

O estudo “Portugal, Balanço Social 2025” apresenta um retrato económico e social do país e das famílias em Portugal. A edição deste ano inclui uma análise às perceções, expectativas e níveis de confiança nas instituições em Portugal. O projeto é desenvolvido pelo centro de conhecimento Nova SBE Economics for Policy, no âmbito da Iniciativa para a Equidade Social, uma parceria entre a Fundação “la Caixa”, o BPI e a Nova SBE. Uma das conclusões da edição de 2024 foi que o teletrabalho é mais frequente entre os trabalhadores que recebem os salários mais elevados do mercado de trabalho.