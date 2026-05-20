83% da população de Madrid aprova os cuidados públicos de saúde da sua comunidade e 19% dão-lhe uma nota excecional

O sistema de saúde pública de Madrid mantém amplo apoio entre os cidadãos, segundo o estudo realizado pela Ipsos sobre a perceção da saúde pública em Espanha. Especificamente, 83% da população de Madrid coloca a avaliação da saúde pública na região entre a de aprovação e a de excelente. Na verdade, 19% atribuem-lhe a pontuação mais alta, acima da média nacional (13%).

A Comunidade de Madrid posiciona-se como um dos territórios com a melhor avaliação do seu sistema de saúde, apenas atrás do País Basco (28%) e à frente da Catalunha (22%), num contexto em que a saúde continua a ser a segunda preocupação dos espanhóis (48%) nas respetivas regiões autónomas, apenas atrás da habitação (54%).

O modelo de saúde de Madrid baseia-se no elevado valor dos seus profissionais e na capacidade dos cidadãos de escolher. De facto, aspetos como a livre escolha dos cuidados de saúde, a formação de profissionais ou o tratamento pessoal recebido estão entre os elementos mais valorizados do sistema de saúde de Madrid.

Os resultados mostram que o sistema de saúde de Madrid assenta em elementos bem estabelecidos, como a confiança nos profissionais de saúde e um modelo organizacional que facilita a capacidade de escolha, aspetos que influenciam diretamente a perceção global do sistema.

Neste sentido, a diretora de Opinião da Ipsos, Silvia Bravo, sublinhou que a saúde pública de Madrid mantém “amplo apoio entre os cidadãos”. “83% da população de Madrid dá avaliações positivas. Na verdade, 19% atribuem-lhe a pontuação mais alta acima da média nacional”, afirmou.

LIVRE ESCOLHA, MODELO DIFERENCIAL

Neste contexto, a livre escolha dos cuidados de saúde consolida-se como um dos principais diferenciais do modelo de Madrid. O estudo reflete um elevado nível de conhecimento e uso da livre escolha na Comunidade de Madrid, muito acima da média nacional.

Nos Cuidados Primários, 71% dos cidadãos estão cientes deste direito e 46% já o exercem ativamente, o que demonstra um elevado grau de empoderamento do paciente, com uma classificação de 7,9. No caso da livre escolha do especialista, o conhecimento situa-se em 48%, enquanto é exercido em 26%, com uma pontuação também de 7,9. Finalmente, o direito à livre escolha nos hospitais atinge 56% do conhecimento e é exercido ativamente por 27%, com uma pontuação de 8.

Esta capacidade de escolher traduz-se em padrões específicos de preferência entre os cidadãos, com certos hospitais a concentrarem uma maior procura dentro do sistema. A Fundação Jiménez Díaz destaca-se especialmente como o hospital mais destacado tanto para o povo de Madrid que exerceu livre escolha como para aqueles que poderiam considerar exercê-lo no futuro, seguido pelo Hospital Gregorio Marañón.

Por sua vez, o Hospital Universitário Rey Juan Carlos é o terceiro hospital preferido pelos cidadãos que exerceram livre escolha, enquanto La Paz ocuparia a quarta posição como hospital de eleição entre os cidadãos que ainda não a exerceram.

Estes resultados refletem não só o conhecimento do direito de escolha, mas também o uso ativo do sistema pelos cidadãos, que priorizam fatores como a qualidade percebida, a experiência prévia ou a reputação dos centros de saúde ao tomar decisões sobre os seus cuidados.

MELHOR EXPERIÊNCIA DE CUIDADOS

A escolha de um centro ou profissional tem um impacto direto na experiência do paciente. Entre os cidadãos que exercem o seu direito à livre escolha, observa-se uma melhoria significativa na valorização do serviço recebido, especialmente nos cuidados especializados e hospitalares, onde os níveis de excelência atingem 32% e 34%, respetivamente.

Este comportamento reflete o facto de que a livre escolha não é apenas um elemento diferencial do sistema, mas também um fator que contribui para melhorar a perceção da qualidade dos cuidados.

Assim, o diretor de Opinião da Ipsos salientou que “a livre escolha é um dos grandes diferenciais do modelo.” “É um direito amplamente conhecido por todo o povo de Madrid. O seu ano real está bem acima da média nacional e recebe avaliações positivas próximas do máximo notável”.

As razões que levam o povo de Madrid a exercer a livre escolha estão diretamente relacionadas com a qualidade dos cuidados recebidos. Assim, o tratamento humano e a personalização (33%) e a rapidez do serviço (31%) são os principais fatores que motivam a mudança de centro ou profissional.

Para além destes elementos, existem outros fatores como a proximidade, a reputação do centro ou a continuidade do profissional, o que destaca um envolvimento crescente dos cidadãos na tomada de decisões sobre os seus cuidados de saúde.

APOIO AOS CIDADÃOS

No geral, os resultados refletem um sistema de saúde que mantém um elevado nível de apoio entre o povo de Madrid e que assenta em dois pilares principais: confiança nos profissionais de saúde e um modelo organizacional que favorece a capacidade de escolha do paciente e a autonomia.

A experiência do paciente em Madrid mostra como a combinação da qualidade dos cuidados e da capacidade de escolha pode influenciar positivamente a perceção do sistema de saúde. Este equilíbrio entre organização e cuidado é um dos elementos que explicam os níveis de apreço observados na comunidade.

O estudo baseia-se em 6.000 entrevistas com cidadãos com mais de 18 anos que utilizam a saúde pública, realizadas entre 29 de janeiro e 17 de fevereiro de 2026 em todas as comunidades autónomas e cidades.