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BRANDS' ECO “A identidade digital está a tornar-se a base da sociedade moderna”

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Filipe Carvalho, CEO da Lizar Systems, explica o papel da IA na identidade digital e a importância de Portugal neste novo ecossistema tecnológico.

A Lizar Systems, jovem empresa GovTech sediada em Lisboa, é uma das empresas fundadoras da iniciativa LID Conference & Digital ID Hub 2026. Filipe Carvalho, CEO da Lizar Systems, explica como a empresa se posiciona na interseção entre tecnologias impulsionadas por IA, identidade segura e infraestruturas governamentais de nova geração, e porque considera que Portugal pode afirmar-se como uma ponte tecnológica entre a Europa, África e a América Latina.

Filipe Carvalho, CEO da Lizar Systems e Adriana Ramirez , CMO no Centro de Produção das Máquinas Draco, em Pombal.

Porque decidiram criar uma empresa de emissão de identidade segura impulsionada por IA em Portugal, em vez de num maior polo tecnológico como os EUA ou a Alemanha?
Portugal reúne uma combinação única de talento em engenharia, agilidade e capacidade de inovação. Conseguimos desenvolver soluções avançadas impulsionadas por IA de forma mais rápida e eficiente, mantendo-nos próximos dos enquadramentos regulatórios europeus e das normas de identidade digital. Portugal está a tornar-se uma ponte tecnológica importante entre a Europa, África e a América Latina, o que cria fortes oportunidades para ecossistemas de identidade segura e infraestruturas soberanas de IA.

Que papel desempenham as tecnologias impulsionadas por IA no futuro da identificação digital?
As tecnologias impulsionadas por IA estão a tornar-se essenciais porque os sistemas de identificação digital necessitam agora de inteligência em tempo real, verificação biométrica, deteção de fraude e personalização segura em escala. O software, por si só, já não é suficiente. Soluções dedicadas com capacidades de IA permitem aos governos e instituições processar identidades de forma mais rápida, segura e com menor risco de ciberataques ou fraude documental.

Porque está o reforço dos ecossistemas de identidade digital a tornar-se tão importante a nível global?
A identidade digital está a tornar-se a base da sociedade moderna. Impacta o controlo de fronteiras, a banca, os cuidados de saúde, os sistemas de votação, os serviços públicos e a autenticação online. À medida que as ameaças cibernéticas aumentam e os serviços se tornam mais digitais, os países necessitam de ecossistemas fiáveis capazes de proteger os cidadãos, garantindo simultaneamente privacidade, interoperabilidade e resiliência operacional.

Quais são os maiores desafios na integração de IA em sistemas de identificação segura?
O maior desafio é equilibrar segurança, privacidade e usabilidade. A IA pode melhorar drasticamente a deteção de fraude e a automação, mas deve permanecer transparente, ética e em conformidade com regulamentações como o AI Act Europeu e os enquadramentos eIDAS. Outro desafio é a soberania da infraestrutura, com os países a procurarem cada vez mais sistemas seguros que possam controlar localmente, em vez de dependerem totalmente de fornecedores externos.

Como vê a evolução da IA e da identidade digital na próxima década?
Vamos avançar para ecossistemas de identidade altamente seguros e assistidos por IA, que combinam de forma integrada credenciais físicas e digitais. A verificação biométrica, os modelos de identidade descentralizada, a personalização segura de documentos e os sistemas inteligentes de autenticação tornar-se-ão padrão. As empresas capazes de combinar IA, engenharia e cibersegurança num único ecossistema terão um papel crítico na proteção da confiança digital a nível mundial.

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