Abreu Advogados assessora Iberdrola no desenvolvimento do Sistema Eletroprodutor do Tâmega

A Abreu Advogados assessorou a Iberdrola no desenvolvimento do Sistema Eletroprodutor do Tâmega (SET), representando um investimento de cerca de 1,5 mil milhões de euros. O projeto, localizado no norte de Portugal, integra três centrais hidroelétricas e agora um parque eólico, combinando produção hidroelétrica, energia eólica e armazenamento numa única infraestrutura híbrida. Esta solução permite a partilha da mesma ligação à rede elétrica, reduzindo custos de ligação, acelerando a integração de fontes renováveis e minimizando o impacto ambiental.

A equipa da Abreu Advogados envolvida na operação foi liderada pelo sócio Manuel Andrade Neves, coordenador da área de Direito Público & Ambiente, com o envolvimento de Tiago Corrêa do Amaral. Foi ainda mobilizada uma equipa multidisciplinar de mais de 30 advogados de diversas áreas como regulatório, fiscal, societário, imobiliário, financiamento estruturado e contencioso.

“Este projeto demonstra como a inovação jurídica pode desbloquear soluções concretas para a transição energética. A hibridização de tecnologias renováveis, associada à utilização eficiente da infraestrutura de ligação à rede, representa um passo decisivo para reforçar a segurança, flexibilidade e sustentabilidade do sistema elétrico nacional”, afirma em comunicado Manuel de Andrade Neves.

A intervenção da Abreu Advogados abrangeu, no que toca ao SET, todas as fases críticas do projeto, desde a preparação da candidatura ao concurso de exploração em 2008, passando pela articulação com entidades públicas como a Direção-Geral de Energia e Geologia, a Agência Portuguesa do Ambiente, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, municípios e operadores de rede, até ao acompanhamento da execução contratual e da implementação do plano de ação social.

Conhecido como a “Gigabateria do Tâmega”, o Sistema Eletroprodutor do Tâmega dispõe de 1.158 MW de capacidade instalada, incluindo cerca de 900 MW de bombagem, e aproximadamente 40 GWh de capacidade de armazenamento. O projeto permite produzir cerca de 1.766 GWh por ano. Já os parques eólicos do Tâmega, localizados na vizinhança do SET, serão os maiores do país, com capacidade instalada de 274 MW, suficiente para fornecer energia limpa a 400 mil residências.

O projeto contará com 38 aerogeradores de 7,2 MW cada, os maiores e mais potentes do mercado global de energia eólica onshore. Com investimento aproximado de 350 milhões de euros, os parques eólicos terão produção anual estimada em 601 GWh. Em conjunto estas centrais servem também para evitar cerca de 1,2 milhões de toneladas de emissões de dióxido de carbono por ano.

“No âmbito da implementação do projeto, a Abreu Advogados acompanhou ainda cerca de 7.500 processos de expropriação, necessários à aquisição de aproximadamente 3.100 parcelas de terreno, correspondentes a cerca de 1.350 hectares de terrenos públicos e privados, essenciais à construção das infraestruturas associadas, incluindo linhas elétricas. Em relação à hibridização eólica, a Abreu Advogados participou também desde o início na definição da estratégia jurídica, perante um quadro jurídico nessa altura ainda incipiente, e depois no licenciamento dos parques, em particular durante o complexo licenciamento ambiental, em estreita colaboração com as referidas entidades públicas”, explicam.