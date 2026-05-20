Airbnb adiciona aluguer de carros, compras ao domicílio e hotéis à plataforma

A Airbnb anunciou esta quarta-feira novas funcionalidades na plataforma, incluindo aluguer de carros, entrega de compras ao domicílio, transferes do aeroporto e hotéis boutique em 20 destinos internacionais.

“Viajar não deve ser apenas conveniente. Deve ter significado. As melhores viagens ajudam-nos a explorar, a aprender e a regressar a casa um pouco diferentes do que éramos quando partimos. É isso que estamos a construir na Airbnb”, afirmou Brian Chesky, cofundador e CEO da Airbnb, citado em comunicado.

O líder da Airbnb detalha que, este verão, a plataforma vai disponibilizar “desde alojamentos incríveis e hotéis boutique, com o espírito Airbnb, a experiências inesquecíveis relacionadas com o Campeonato do Mundo da FIFA 2026 e serviços Airbnb que simplificam a viagem”.

Entre as novidades anunciadas está o aluguer de carros diretamente na aplicação, com sugestões de veículos próximos do alojamento reservado, bem como serviços de transfer privado de e para o aeroporto através da parceria com a Welcome Pickups.

A plataforma vai também permitir aos utilizadores encomendar compras para entrega no alojamento através da parceria com a Instacart, inicialmente disponível em mais de 25 cidades dos Estados Unidos, além de disponibilizar armazenamento de bagagem antes do check-in ou depois do check-out em mais de 15 mil locais através da Bounce.





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A Airbnb anunciou ainda novas experiências relacionadas com o Campeonato do Mundo de Futebol FIFA 2026, incluindo eventos com as campeãs mundiais Abby Wambach e Julie Foudy num evento intimista em Los Angeles para assistir ao jogo entre os EUA e a Austrália ou sessões de treino com o ex-futebolista argentino Javier Mascherano.

Outra das novidades passa pela integração de milhares de hotéis boutique e independentes na plataforma. Segundo a empresa, os hotéis estarão disponíveis em 20 destinos internacionais, entre os quais Nova Iorque, Paris, Londres, Madrid, Roma e Singapura, estando prevista a expansão a mais cidades ao longo do ano.

A empresa anunciou também novas funcionalidades baseadas em inteligência artificial para ajudar os utilizadores a escolher alojamentos e organizar viagens. Entre elas estão resumos automáticos de avaliações, comparação assistida por IA entre alojamentos favoritos, itinerários partilhados para grupos e um assistente virtual de apoio ao cliente disponível em onze idiomas.

Segundo a Airbnb, os novos serviços e experiências começam a ser disponibilizados a partir desta quarta-feira em alguns países, enquanto funcionalidades como o aluguer de carros e a nova página inicial da aplicação serão lançadas ao longo do verão.