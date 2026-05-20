Banco do Fomento paga 72 milhões a 1.113 empresas no âmbito do IFIC

O Banco Português de Fomento avançou esta quarta-feira com o pagamento de 72 milhões de euros relativos aos primeiros 1.113 pedidos de adiantamento apresentados por empresas no âmbito dos avisos do Instrumento Financeiro para a Inovação e Competitividade (IFIC) nas áreas da reindustrialização, defesa e segurança e inteligência artificial.

A instituição liderada por Gonçalo Regalado adiantou que este montante corresponde a 30% do apoio aprovado, sendo os restantes 70% pagos mediante validação das despesas ao longo da execução dos investimentos.

“Nos últimos meses, as equipas deram diariamente o seu máximo para que o dinheiro chegasse à conta das empresas o mais rapidamente possível”, disse o CEO do Banco Português de Fomento.

Ao dia de hoje, temos aprovados projetos para quase três mil empresas, que correspondem a mais de 2.200 milhões de euros de investimento. Destes, em execução estão já perto de 1.500 contratos, a que correspondem 436 milhões de investimento elegível. Gonçalo Regalado CEO do Banco Português de Fomento

“Ao dia de hoje, temos aprovados projetos para quase três mil empresas, que correspondem a mais de 2.200 milhões de euros de investimento. Destes, em execução estão já perto de 1.500 contratos, a que correspondem 436 milhões de investimento elegível”, explica Gonçalo Regalado.

O Banco Português de Fomento refere que a “operação ocorre depois de concluídas todas as fases do processo que garantem o cumprimento integral das condições previstas em cada aviso IFIC”, nomeadamente notificações formais de decisão, registos de minimis (quando aplicável), reanálises decorrentes de reclamações ou alegações, disponibilização dos termos de aceitação para assinatura e respetiva validação.

Atualmente, no âmbito do IFIC, as empresas apoiadas têm disponíveis mais de 1.000 milhões de euros em subvenções, que serão concedidas ao longo dos dois anos de execução dos investimentos.