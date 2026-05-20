CEO da SAP vê Europa como “líder na aplicação de IA nos negócios”

O líder da tecnológica alemã SAP acredita plenamente que a Europa está munida de talento e capacidade para liderar a implementação de inteligência artificial (IA) no mundo empresarial. Numa conferência de imprensa que decorreu esta quarta-feira em Madrid, no âmbito da conferência anual SAP Sapphire, Christian Klein afirmou ter “a certeza de que a Europa será definitivamente líder na aplicação de IA nos negócios”.

O executivo alemão, que lidera a gigante do software empresarial desde 2019, explicou ainda que não é necessário recorrer a mercados fora da Europa para encontrar talento especializado em IA: “Às vezes, as pessoas acreditam que é preciso ir aos EUA para encontrar os melhores profissionais, mas isso não é verdade. Temos talentos de inteligência artificial em toda a Europa”, sublinhou Christian Klein.

“A Europa é particularmente forte na aplicação de IA na indústria, no fabrico e em outros setores empresariais”, atirou Christian Klein, reforçando que a região possui talento qualificado e empresas inovadoras capazes de competir com os Estados Unidos e a China.

Adiante, o gestor acrescentou que a competitividade das indústrias europeias dependerá da capacidade de desenvolver modelos de IA adaptados às necessidades das empresas e dos diferentes setores económicos. “Temos excelentes talentos, unicórnios tecnológicos e um ecossistema muito forte aqui na Europa”, vincou o CEO da SAP.

SAP focada em levar agentes de IA às empresas

Na semana passada, a SAP apresentou em Orlando, nos EUA, a “Empresa Autónoma”, uma plataforma unificada de inteligência artificial para empresas. A solução reúne as capacidades de SAP Business AI num único sistema, desenvolvido em parceria com a Anthropic, Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft, Nvidia e Palantir.

A SAP promete que esta plataforma permite criar e gerir agentes de IA capazes de executar operações empresariais de forma autónoma, além de introduzir uma nova experiência de utilização para software empresarial.

Nesse sentido, na intervenção inicial no evento desta quarta-feira, o CEO da SAP defendeu que o principal desafio da IA nas empresas continua a ser a fiabilidade dos resultados produzidos pelos agentes de IA. “Quando os agentes gerem pagamentos, dívidas financeiras, procura ou planeamento empresarial, 80% de precisão não é suficiente. Os agentes não devem adivinhar. Devem produzir resultados precisos, completos e fiáveis”, afirmou o executivo.

Segundo Christian Klein, apesar dos avanços rápidos da inteligência artificial generativa, muitos modelos continuam limitados ao processamento de informação pública e não compreendem o funcionamento interno das empresas. “Os grandes modelos de linguagem estão cada vez melhores a gerar texto ou imagens, mas nenhum destes modelos foi treinado nos dados e processos de negócio das empresas”, indicou.

O CEO da SAP argumentou que esse é um dos principais obstáculos à adoção de IA em operações empresariais críticas, sobretudo em áreas sujeitas a regras de segurança, permissões de acesso, privacidade de dados e requisitos regulatórios.

Para responder a esse problema, Christian Klein explicou que a SAP está a combinar modelos de IA com dezenas de anos de conhecimento empresarial acumulado nos sistemas de gestão empresarial (ERP) da empresa, integrando dados, processos de negócio e regras internas das organizações num único ambiente contextualizado. “Estamos a unir os modelos de linguagem com 50 anos de conhecimento de negócio presente no nosso ERP”, afirmou Christian Klein.

Segundo a tecnológica alemã, esta abordagem é o que permitirá desenvolver agentes de IA capazes de compreender melhor o contexto empresarial e executar operações com maior precisão, segurança e controlo.

A empresa anunciou ainda que a plataforma será aberta a diferentes modelos de IA e poderá integrar dados externos aos sistemas da SAP, numa tentativa de eliminar silos de informação dentro das organizações.

O jornalista do ECO viajou a Madrid a convite da SAP.