Charlotte Tilbury ameaça acordo entre Estée Lauder e Puig

A intenção de Charlotte Tilbury de rever as condições do contrato assinado em 2020 com a Puig ameaça complicar as negociações entre o grupo espanhol e a Estée Lauder, segundo avançou o Expansión (acesso pago, em castelhano). Em causa está a integração entre os dois grupos de cosmética, ainda sem acordo fechado.

A Puig controla 78,5% da Charlotte Tilbury, marca britânica que é hoje o principal ativo da sua divisão de maquilhagem. A fundadora mantém os restantes 21,5%. O contrato prevê opções de compra e venda que permitirão à empresa espanhola chegar a 100% da marca entre 2026 e 2031, com uma valorização dependente da evolução do negócio.

Segundo o jornal espanhol, o acordo inclui ainda uma cláusula de mudança de controlo que daria a Charlotte Tilbury o direito de forçar a venda da sua participação de 21,5%. Essa operação poderia representar um pagamento de várias centenas de milhões de euros por parte da Puig, montante que a Estée Lauder não estará disposta a assumir nos termos atuais.

Em 2024, a Puig comprou mais 5,4% da Charlotte Tilbury por 215 milhões de euros, operação que avaliou a totalidade da marca em cerca de 4.000 milhões de euros. A esse preço, a participação que continua nas mãos da fundadora valeria perto de 850 milhões de euros. As contas de 2025 da Puig registam ainda um passivo de 351 milhões de euros associado às opções e pagamentos diferidos ligados à Charlotte Tilbury, exercitáveis em 2026.

A operação entre a Puig e a Estée Lauder, caso avance, deverá combinar uma troca de ações especiais entre as famílias acionistas com uma OPA sobre as ações classe B da Puig, através de uma contrapartida mista em dinheiro e ações. O preço em discussão situa-se entre 18 e 19 euros por ação, de acordo com o Expansión. Tanto a Puig como a Estée Lauder recusaram comentar.