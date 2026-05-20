“É Tuga ou Nada” é o hino oficial de apoio à seleção portuguesa no Mundial 2026

Sam the Kid, Sir Scratch, Gson, Bispo e Papillon são os cinco artistas do rap nacional que dão voz à música oficial de apoio à seleção portuguesa de futebol.

“É Tuga ou Nada” é o novo hino oficial de apoio à Seleção Nacional de Futebol para o Mundial de 2026, resultado de um jogo de palavras à expressão “é tudo ou nada”.

Se no final de março, a música já se fazia ouvir no fundo do novo posicionamento oficial para o Mundial revelado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a um mês da competição, lançou-se agora oficialmente o tema que reúne cinco dos nomes mais sonantes do rap nacional.

Sam The Kid, Sir Scratch, Gson, Bispo e Papillon dão voz à música oficial, com instrumental do primeiro e letra dos restantes. O videoclip conta com produção executiva da Faded, sendo o tema distribuído pela Universal Music Portugal.

No final de março, a FPF havia revelado o posicionamento oficial e a nova identidade de comunicação da Seleção Nacional para o Campeonato do Mundo de 2026. “Sob o mote “Vai Dar Portugal”, a campanha assume-se como muito mais do que um grito de apoio. É uma declaração global sobre a identidade, a cultura e a resiliência de um país inteiro“, explicava-se.

Para materializar este conceito, foi lançada na altura a primeira parte “de uma história épica que ilustra esta força coletiva”. Com o Mar Português como cenário e a viagem do rebocador “Esperança” a enfrentar uma tempestade, “a narrativa foca-se na preparação, na resistência e na crença inabalável que definem os portugueses”, destacava a federação.

O desfecho desta viagem, que traduz o culminar do espírito “Vai Dar Portugal”, está guardado para um segundo filme com lançamento previsto para junho de 2026, coincidindo com a fase final de preparação para a competição.