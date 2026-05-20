Existem 7 milhões de cartões de crédito em Portugal, mas metade não tem dívida

No final do ano passado, existiam 7 milhões de cartões de crédito em Portugal, embora cerca de metade (40%) não tinha qualquer montante em dívida e quase 20% não era utilizado há mais de sete anos. “Ou seja, o número de cartões existentes não equivale ao número de cartões efetivamente utilizados”, conclui o Banco de Portugal.

O supervisor bancário adianta que existiam no final de 2025 mais de 3,6 milhões de cartões de crédito com montante utilizado e com dívida.

Embora muitos cartões não tenham dívida associada, os montantes em dívida nos cartões efetivamente utilizados têm vindo a aumentar desde 2021, após terem recuado nos anos da pandemia.

Em dezembro de 2025, metade dos cartões com dívida apresentava um montante igual ou inferior a 543 euros. Por seu turno, a dívida média situava-se em 1069 euros, “refletindo a existência de cartões com montantes em dívida mais elevados”, observa o Banco de Portugal na informação disponibilizada esta quarta-feira. Em 2021 a média era de 842 euros.

Os dados mostram ainda que o crédito disponível aumentou, mas apenas parte é utilizada. O plafond dos cartões tem vindo a aumentar, mas a taxa de utilização tem-se mantido estável na casa dos 30%.

O Banco de Portugal alerta que, apesar dos montantes utilizados serem relativamente baixos, o custo deste tipo de crédito pode ser “significativo”. No final de 2025, a taxa anual de encargos efetiva global (TAEG) do crédito renovável — que é concedido em grande medida através dos cartões — situava-se em 17,9%, acima da registada no crédito pessoal e no crédito automóvel (11,8% e 10,1%, respetivamente).

Dados que levam a entidade liderada por Álvaro Santos Pereira a considerar que é importante “acompanhar não apenas o número de cartões emitidos, mas também a sua utilização efetiva, os montantes em dívida e os custos associados”.