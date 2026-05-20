Existem 7 milhões de cartões de crédito em Portugal, mas metade não tem dívida
Cartões de crédito utilizados deviam em média mais de 1.000 euros. Banco de Portugal alerta para custos "significativos" com taxa a rondar os 18%.
No final do ano passado, existiam 7 milhões de cartões de crédito em Portugal, embora cerca de metade (40%) não tinha qualquer montante em dívida e quase 20% não era utilizado há mais de sete anos. “Ou seja, o número de cartões existentes não equivale ao número de cartões efetivamente utilizados”, conclui o Banco de Portugal.
O supervisor bancário adianta que existiam no final de 2025 mais de 3,6 milhões de cartões de crédito com montante utilizado e com dívida.
Embora muitos cartões não tenham dívida associada, os montantes em dívida nos cartões efetivamente utilizados têm vindo a aumentar desde 2021, após terem recuado nos anos da pandemia.
Em dezembro de 2025, metade dos cartões com dívida apresentava um montante igual ou inferior a 543 euros. Por seu turno, a dívida média situava-se em 1069 euros, “refletindo a existência de cartões com montantes em dívida mais elevados”, observa o Banco de Portugal na informação disponibilizada esta quarta-feira. Em 2021 a média era de 842 euros.
Os dados mostram ainda que o crédito disponível aumentou, mas apenas parte é utilizada. O plafond dos cartões tem vindo a aumentar, mas a taxa de utilização tem-se mantido estável na casa dos 30%.
O Banco de Portugal alerta que, apesar dos montantes utilizados serem relativamente baixos, o custo deste tipo de crédito pode ser “significativo”. No final de 2025, a taxa anual de encargos efetiva global (TAEG) do crédito renovável — que é concedido em grande medida através dos cartões — situava-se em 17,9%, acima da registada no crédito pessoal e no crédito automóvel (11,8% e 10,1%, respetivamente).
Dados que levam a entidade liderada por Álvaro Santos Pereira a considerar que é importante “acompanhar não apenas o número de cartões emitidos, mas também a sua utilização efetiva, os montantes em dívida e os custos associados”.
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