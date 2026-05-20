Finanças Pessoais

Existem 7 milhões de cartões de crédito em Portugal, mas metade não tem dívida

1

Cartões de crédito utilizados deviam em média mais de 1.000 euros. Banco de Portugal alerta para custos "significativos" com taxa a rondar os 18%.

No final do ano passado, existiam 7 milhões de cartões de crédito em Portugal, embora cerca de metade (40%) não tinha qualquer montante em dívida e quase 20% não era utilizado há mais de sete anos. “Ou seja, o número de cartões existentes não equivale ao número de cartões efetivamente utilizados”, conclui o Banco de Portugal.

O supervisor bancário adianta que existiam no final de 2025 mais de 3,6 milhões de cartões de crédito com montante utilizado e com dívida.

Embora muitos cartões não tenham dívida associada, os montantes em dívida nos cartões efetivamente utilizados têm vindo a aumentar desde 2021, após terem recuado nos anos da pandemia.

Em dezembro de 2025, metade dos cartões com dívida apresentava um montante igual ou inferior a 543 euros. Por seu turno, a dívida média situava-se em 1069 euros, “refletindo a existência de cartões com montantes em dívida mais elevados”, observa o Banco de Portugal na informação disponibilizada esta quarta-feira. Em 2021 a média era de 842 euros.

Os dados mostram ainda que o crédito disponível aumentou, mas apenas parte é utilizada. O plafond dos cartões tem vindo a aumentar, mas a taxa de utilização tem-se mantido estável na casa dos 30%.

O Banco de Portugal alerta que, apesar dos montantes utilizados serem relativamente baixos, o custo deste tipo de crédito pode ser “significativo”. No final de 2025, a taxa anual de encargos efetiva global (TAEG) do crédito renovável — que é concedido em grande medida através dos cartões — situava-se em 17,9%, acima da registada no crédito pessoal e no crédito automóvel (11,8% e 10,1%, respetivamente).

Dados que levam a entidade liderada por Álvaro Santos Pereira a considerar que é importante “acompanhar não apenas o número de cartões emitidos, mas também a sua utilização efetiva, os montantes em dívida e os custos associados”.

1

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Existem 7 milhões de cartões de crédito em Portugal, mas metade não tem dívida

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

IP já tem calendário para modernização ferroviária até Beja

Alexandre Batista,

Até há alguns anos ligada a norte por Intercidades, a capital de distrito viu a ferrovia cair no esquecimento com a eletrificação até Évora. Modernização vai permitir comboios a 200 km/h.